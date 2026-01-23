Як правильно варити буряк: прості поради, які збережуть користь овочів

Розповідаємо, як вибрати, підготувати та варити буряк

Буряк — це овоч, який має бути в раціоні кожного. Він багатий на фолієву кислоту, яка необхідна нашому організму, клітковину та мінерали. З буряка виходять смачні салати, супи та закуски. Здебільшого для приготування всіх цих страв буряк варять.

"Телеграф" зібрав корисні поради, як правильно варити буряк, щоб зберегти його поживні властивості, та скільки часу потрібно для його приготування залежно від розміру.

Як вибрати буряк

Перед початком приготування варто звернути увагу на якість буряка. Найкраще вибирати твердий, гладенький буряк насиченого кольору. Не беріть для приготування плоди з плямами, тріщинами або ознаками псування.

Підготовка буряка

Перш за все, плоди слід ретельно промити під проточною водою, щоб видалити бруд. Очищати шкірку не потрібно, оскільки вона захищає буряк від втрати поживних речовин. Якщо на коренеплоді є листя та стебла, обріжте їх.

Як варити буряк

Буряк можна варити у воді та готувати на парі. Для приготування у воді виберіть велику каструлю, в яку помістяться цілі плоди. Наповніть її водою так, щоб повністю покрити буряк.

Доведіть воду до кипіння, потім зменште вогонь і готуйте буряк на середньому вогні. Як радить home.morele, невеликі буряки (діаметром близько 5 см) потрібно варити 30-40 хвилин, середні (діаметром близько 7 см) — 40-60 хвилин, великі — 60-90 хвилин.

Щоб перевірити готовність буряка, проткніть його виделкою або ножем. Він має бути м'яким, але не розвареним.

Для приготування на парі наповніть нижню частину пароварки водою, а зверху помістіть буряк. Залежно від розміру плодів готуйте від 30 до 60 хвилин.

Після приготування буряк потрібно охолодити. Це можна зробити, промивши його холодною водою або давши йому повністю охолонути. Після цього буряк легко очистити від шкірки.

