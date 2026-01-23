Как правильно варить свеклу: простые советы, которые сохранят пользу овоща

Рассказываем, как выбрать, подготовить и варить свеклу

Свекла — это овощ, который должен быть в рационе каждого. Она богата фолиевой кислотой, которая необходима нашему организму, клетчаткой и минералами.

Из свеклы получаются вкусные салаты, супы и закуски. В основном для приготовления всех этих блюд свеклу варят.

"Телеграф" собрал полезные советы, как правильно варить свеклу, чтобы сохранить ее питательные свойства и си сколько времени нужно для ее приготовления в зависимости от размера.

Как выбрать свеклу

Перед началом приготовления стоит обратить внимание на выбор свеклы. Лучше всего выбирать твердую, гладкую и насыщенного цвета свеклу. Не берите для приготовления плоды с пятнами, трещинами или признаками порчи.

Подготовка свеклы

Прежде всего, плоды следует тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить грязь. Очищать кожуру не требуется, так как она защищает свеклу от потери питательных веществ. Если на корнеплоде есть листья и стебли, обрежьте их.

Как варить свеклу

Свеклу можно варить в воде и готовить на пару. Для приготовления в воде выберите большую кастрюлю, в которую поместятся целые плоды. Наполните ее водой так, чтобы полностью покрыть свеклу.

Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте свеклу на среднем огне. Как советует home.morele, небольшую свеклу (диаметром около 5 см) нужно варить 30–40 минут, среднюю (диаметром около 7 см) — 40–60 минут, крупную — 60–90 минут.

Чтобы проверить готовность свеклы, проткните ее вилкой или ножом. Она должна быть мягкой, но не разваренной.

Для приготовления на пару наполните нижнюю часть пароварки водой, а сверху поместите свеклу. В зависимости от размера плодов готовьте от 30 до 60 минут.

После приготовления свеклу нужно охладить. Это можно сделать, промыв ее холодной водой или дав ей полностью остыть. После этого свеклу легко очистить от кожуры.

