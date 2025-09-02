До чаю чи кави: це печиво з яблуками та корицею стане ідеальною випічкою на щодень
Мінімум зусиль, максимум смаку
Ми ділилися з вами рецептом тертого пирога з яблуками, але якщо хочеться чогось новенького — спробуйте це ніжне печиво з яблучною начинкою. Воно виходить м'якеньким, з легкою кислинкою та з ароматом кориці. Таке печиво ідеально смакує з гарячим чаєм чи кавою у прохолодні осінні дні.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилась Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
Борошно — 300 г;
Масло — 200 г;
Сир — 100 г;
Яблука — 2-3 шт;
Цукор — 70 г;
Кориця — 2-3 ч.л.
Як приготувати печиво з яблучною начинкою
- До борошна додати нарізане кубиками холодне масло. Розтерти до утворення пісочної крихти.
- Додати кисломолочний сир і замісити тісто.
- Загорнути тісто в харчову плівку та поставити в холодильник на одну годину.
- Очистити яблука і нарізати їх тонкими скибочками (приблизно 0.5 см).
- Розділити тісто на дві частини та розкачати кожну до товщини приблизно 0.5 см.
- За допомогою склянки вирізати з тіста кружечки діаметром 7-8 см.
- На кожен кружечок покласти трохи цукру і кориці, потім — шматочок яблука.
- Накрити яблуко другою половиною кружечка, формуючи печиво.
- Викласти печиво на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 170°C духовці приблизно 25 хвилин, поки печиво не підрум'яниться.
- За бажанням, посипати готове печиво цукровою пудрою.