До чаю чи кави: це печиво з яблуками та корицею стане ідеальною випічкою на щодень

Наталя Граковська
Печиво з яблуками просто тане в роті
Мінімум зусиль, максимум смаку

Ми ділилися з вами рецептом тертого пирога з яблуками, але якщо хочеться чогось новенького — спробуйте це ніжне печиво з яблучною начинкою. Воно виходить м'якеньким, з легкою кислинкою та з ароматом кориці. Таке печиво ідеально смакує з гарячим чаєм чи кавою у прохолодні осінні дні.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилась Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Борошно — 300 г;

Масло — 200 г;

Сир — 100 г;

Яблука — 2-3 шт;

Цукор — 70 г;

Кориця — 2-3 ч.л.

Як приготувати печиво з яблучною начинкою

  1. До борошна додати нарізане кубиками холодне масло. Розтерти до утворення пісочної крихти.
  2. Додати кисломолочний сир і замісити тісто.
  3. Загорнути тісто в харчову плівку та поставити в холодильник на одну годину.
  4. Очистити яблука і нарізати їх тонкими скибочками (приблизно 0.5 см).
  5. Розділити тісто на дві частини та розкачати кожну до товщини приблизно 0.5 см.
  6. За допомогою склянки вирізати з тіста кружечки діаметром 7-8 см.
  7. На кожен кружечок покласти трохи цукру і кориці, потім — шматочок яблука.
  8. Накрити яблуко другою половиною кружечка, формуючи печиво.
  9. Викласти печиво на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 170°C духовці приблизно 25 хвилин, поки печиво не підрум'яниться.
  10. За бажанням, посипати готове печиво цукровою пудрою.
