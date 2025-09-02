До чаю чи кави: це печиво з яблуками та корицею стане ідеальною випічкою на щодень

Мінімум зусиль, максимум смаку

Ми ділилися з вами рецептом тертого пирога з яблуками, але якщо хочеться чогось новенького — спробуйте це ніжне печиво з яблучною начинкою. Воно виходить м'якеньким, з легкою кислинкою та з ароматом кориці. Таке печиво ідеально смакує з гарячим чаєм чи кавою у прохолодні осінні дні.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилась Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Борошно — 300 г;

Масло — 200 г;

Сир — 100 г;

Яблука — 2-3 шт;

Цукор — 70 г;

Кориця — 2-3 ч.л.

Як приготувати печиво з яблучною начинкою