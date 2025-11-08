Без яєць, без клопоту, зате з горіхами: сирне печиво, що завжди вдається (відео)

Смачна та швидка випічка

Випічка — це мистецтво, яке дарує радість і вдома, і на святковому столі. Вона буває різною: від ніжних тортів і кексів до хрустких печив і рогаликів на смальці.

Рогалики на смальці завжди були популярною класикою завдяки своїй ароматності та текстурі. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант — сирне печиво, яке готується швидко, виходить хрустким і ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetyana_dyadechko".

Як приготувати сирне печиво з горіхами

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

вершкове масло (холодне) — 80 г;

борошно — 180 г;

сіль — ½ ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

ваніль — за смаком;

цукор із корицею — 150 г.

Спосіб приготування:

Подрібнити сир виделкою або перетерти через сито, якщо він сухий. Змішати борошно з сіллю, розпушувачем і ваніллю. Натріти холодне масло в борошно та перетерти суміш у крихту. Замотати тісто в плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Розкачати тісто тонко і вирізати кружечки діаметром 8–10 см. Покрити печиво цукром із корицею з одного боку. Викласти на деко і випікати при 180°C 15–20 хвилин до золотистого кольору.

Сирне печиво виходить ніжним всередині та хрустким зовні, із приємним ароматом ванілі та кориці. Воно ідеально пасує до чаю або кави і стане улюбленою швидкою випічкою для всієї родини.