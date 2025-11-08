Рус

Без яєць, без клопоту, зате з горіхами: сирне печиво, що завжди вдається (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
543
Сирне печиво з горіхами
Сирне печиво з горіхами. Фото instagram.com

Смачна та швидка випічка

Випічка — це мистецтво, яке дарує радість і вдома, і на святковому столі. Вона буває різною: від ніжних тортів і кексів до хрустких печив і рогаликів на смальці.

Рогалики на смальці завжди були популярною класикою завдяки своїй ароматності та текстурі. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант — сирне печиво, яке готується швидко, виходить хрустким і ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetyana_dyadechko".

Як приготувати сирне печиво з горіхами

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • вершкове масло (холодне) — 80 г;
  • борошно — 180 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ваніль — за смаком;
  • цукор із корицею — 150 г.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити сир виделкою або перетерти через сито, якщо він сухий.
  2. Змішати борошно з сіллю, розпушувачем і ваніллю.
  3. Натріти холодне масло в борошно та перетерти суміш у крихту.
  4. Замотати тісто в плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.
  5. Розкачати тісто тонко і вирізати кружечки діаметром 8–10 см.
  6. Покрити печиво цукром із корицею з одного боку.
  7. Викласти на деко і випікати при 180°C 15–20 хвилин до золотистого кольору.

Сирне печиво виходить ніжним всередині та хрустким зовні, із приємним ароматом ванілі та кориці. Воно ідеально пасує до чаю або кави і стане улюбленою швидкою випічкою для всієї родини.

Теги:
#Сир #Печиво #Горіхи #Готуємо вдома