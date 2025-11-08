Без яєць, без клопоту, зате з горіхами: сирне печиво, що завжди вдається (відео)
Смачна та швидка випічка
Випічка — це мистецтво, яке дарує радість і вдома, і на святковому столі. Вона буває різною: від ніжних тортів і кексів до хрустких печив і рогаликів на смальці.
Рогалики на смальці завжди були популярною класикою завдяки своїй ароматності та текстурі. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант — сирне печиво, яке готується швидко, виходить хрустким і ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetyana_dyadechko".
Як приготувати сирне печиво з горіхами
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 200 г;
- вершкове масло (холодне) — 80 г;
- борошно — 180 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ваніль — за смаком;
- цукор із корицею — 150 г.
Спосіб приготування:
- Подрібнити сир виделкою або перетерти через сито, якщо він сухий.
- Змішати борошно з сіллю, розпушувачем і ваніллю.
- Натріти холодне масло в борошно та перетерти суміш у крихту.
- Замотати тісто в плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати тісто тонко і вирізати кружечки діаметром 8–10 см.
- Покрити печиво цукром із корицею з одного боку.
- Викласти на деко і випікати при 180°C 15–20 хвилин до золотистого кольору.
Сирне печиво виходить ніжним всередині та хрустким зовні, із приємним ароматом ванілі та кориці. Воно ідеально пасує до чаю або кави і стане улюбленою швидкою випічкою для всієї родини.