Що приготувати з підчеревини: 3 найсмачніші страви

Підчеревина — одна з найсоковитіших частин свинячої туші, яку можна запікати, тушкувати, варити і навіть маринувати

Підчеревину цінують за її насичений смак, соковитість та універсальність. При правильному приготуванні вона зберігає м’якість і буквально тане в роті. Крім того, підчеревина багата на колаген, який робить м'ясо особливо ніжним і корисним для суглобів та шкіри.

Ми підготували три перевірені рецепти, які дозволять розкрити смак підчеревини по-новому: ароматна смажена підчеревина з грибами, апетитна картопля-гармошка та ніжний рулет з яблуками.

Смажена підчеревина з грибами

Свиняче черевце відмінно поєднується з грибами

Інгредієнти:

Підчеревина — 500 г

Печериці – 400 г

Оливкова олія – для смаження

Лимонний сік — 2 ст.л

Цибуля – 2 шт.

Часник – 2 зуб.

Спеції – на смак,

Зелень – до смаку

Спосіб приготування:

Взяти шматок свинячого м'яса з проріззю, очистити, вимити, підсушити та нарізати на невеликі акуратні шматочки. Гриби порізати слайдами, часник – маленькими шматочками, цибулю почистити і нарізати півкільцями. Налити в пательню оливкову олію. Обсмажувати цибулю та м'ясо до золотавого кольору. Далі налити трохи води і тушкувати близько пів години на невеликому вогні. Додати до пательні гриби, часник та спеції на смак (сіль, чорний мелений перець, паприку, мускатний горіх). Тушкувати ще 15 хвилин. Після готовності страви, подрібнити ножем зелень і посипати нею м'ясо перед подачею.

Картопля-гармошка з підчеревком

Картопля та підчеревина ідеально поєднуються

Інгредієнти:

Картопля – 10 шт,

Підчеревок – 500 г,

Сир – 200 г,

Сіль та перець – на смак

Спосіб приготування:

Картоплю вимити й очистити від шкірки. М'ясо з проріззю нарізати невеликими прямокутними шматочками. Сир натерти на тертці. Взяти картоплю та нарізати її у вигляді гармошки. Зверніть увагу, що надрізи на картоплі не повинні доходити до кінця (щоб вона не розвалилася). Далі взяти скибки підчеревини, присолити та поперчити їх на смак, а потім вкласти між надрізами картоплі. Викласти колобки на деко та запікати близько 40 хвилин. Після дістати страву та присипати кожну картоплину тертим сиром. Відправити в духовку ще на 10 хвилин.

М’ясний рулет із яблуками

Рулет із підчеревка — справжній делікатес

Інгредієнти:

Підчеревина – 600 г

Яблуко — 1-2 шт.

Часник – 2 зуб.

Спеції – на смак

Спосіб приготування:

М'ясо потрібно вимити, висушити та присипати спеціями. Можна використовувати сіль, чорний мелений перець, паприку, орегано, куркуму, гвоздику, кмин та багато іншого. Доки м'ясо маринується, слід підготувати начинку. Для цього потрібно очистити від шкірки яблука, нарізати їх невеликими часточками та викласти горизонтально на підчеревину. Згорнути м'ясо у вигляді рулету та закріпити краї зубочистками, щоб він не розпався. Після цього рулет загорнути у фольгу, викласти на деко та запікати в духовці близько півтори години при температурі 180 градусів. Дістати рулет з духовки, розгорнути фольгу і відправити м'ясо запікатися назад до утворення гарного рум'янцю. Після дістати, остудити та порізати на невеликі порційні шматки.

