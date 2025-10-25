Що приготувати з підчеревини: 3 найсмачніші страви
Підчеревина — одна з найсоковитіших частин свинячої туші, яку можна запікати, тушкувати, варити і навіть маринувати
Підчеревину цінують за її насичений смак, соковитість та універсальність. При правильному приготуванні вона зберігає м’якість і буквально тане в роті. Крім того, підчеревина багата на колаген, який робить м'ясо особливо ніжним і корисним для суглобів та шкіри.
Ми підготували три перевірені рецепти, які дозволять розкрити смак підчеревини по-новому: ароматна смажена підчеревина з грибами, апетитна картопля-гармошка та ніжний рулет з яблуками.
Смажена підчеревина з грибами
Інгредієнти:
- Підчеревина — 500 г
- Печериці – 400 г
- Оливкова олія – для смаження
- Лимонний сік — 2 ст.л
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Спеції – на смак,
- Зелень – до смаку
Спосіб приготування:
- Взяти шматок свинячого м'яса з проріззю, очистити, вимити, підсушити та нарізати на невеликі акуратні шматочки. Гриби порізати слайдами, часник – маленькими шматочками, цибулю почистити і нарізати півкільцями.
- Налити в пательню оливкову олію. Обсмажувати цибулю та м'ясо до золотавого кольору.
- Далі налити трохи води і тушкувати близько пів години на невеликому вогні.
- Додати до пательні гриби, часник та спеції на смак (сіль, чорний мелений перець, паприку, мускатний горіх). Тушкувати ще 15 хвилин. Після готовності страви, подрібнити ножем зелень і посипати нею м'ясо перед подачею.
Картопля-гармошка з підчеревком
Інгредієнти:
- Картопля – 10 шт,
- Підчеревок – 500 г,
- Сир – 200 г,
- Сіль та перець – на смак
Спосіб приготування:
- Картоплю вимити й очистити від шкірки. М'ясо з проріззю нарізати невеликими прямокутними шматочками. Сир натерти на тертці.
- Взяти картоплю та нарізати її у вигляді гармошки. Зверніть увагу, що надрізи на картоплі не повинні доходити до кінця (щоб вона не розвалилася).
- Далі взяти скибки підчеревини, присолити та поперчити їх на смак, а потім вкласти між надрізами картоплі.
- Викласти колобки на деко та запікати близько 40 хвилин. Після дістати страву та присипати кожну картоплину тертим сиром. Відправити в духовку ще на 10 хвилин.
М’ясний рулет із яблуками
Інгредієнти:
- Підчеревина – 600 г
- Яблуко — 1-2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Спеції – на смак
Спосіб приготування:
- М'ясо потрібно вимити, висушити та присипати спеціями. Можна використовувати сіль, чорний мелений перець, паприку, орегано, куркуму, гвоздику, кмин та багато іншого.
- Доки м'ясо маринується, слід підготувати начинку. Для цього потрібно очистити від шкірки яблука, нарізати їх невеликими часточками та викласти горизонтально на підчеревину.
- Згорнути м'ясо у вигляді рулету та закріпити краї зубочистками, щоб він не розпався. Після цього рулет загорнути у фольгу, викласти на деко та запікати в духовці близько півтори години при температурі 180 градусів.
- Дістати рулет з духовки, розгорнути фольгу і відправити м'ясо запікатися назад до утворення гарного рум'янцю. Після дістати, остудити та порізати на невеликі порційні шматки.
Смачного!