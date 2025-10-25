Что приготовить из подчеревка: 3 вкуснейших блюда

Подчеревок — одна из самых сочных частей свиной туши, которую можно запекать, тушить, варить и даже мариновать

Подчеревок ценят за его насыщенный вкус, сочность и универсальность. При правильном приготовлении он сохраняет мягкость и буквально тает во рту. Кроме того, подчеревок богат коллагеном, который делает мясо особенно нежным и полезным для суставов и кожи.

Мы подготовили три проверенных рецепта, которые позволят раскрыть вкус подчеревка по-новому: ароматный жареный подчеревок с грибами, аппетитную картошку-гармошку и нежный рулет с яблоками.

Жареный подчеревок с грибами

Свиное брюшко отлично сочетается с грибами

Ингредиенты:

Подчеревок — 500 г

Шампиньоны – 400 г

Оливковое масло – для жарки

Лимонный сок – 2ст.л.

Лук – 2шт.

Чеснок – 2зуб.

Специи – по вкусу,

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взять кусок свиного мяса с прорезью, очистить, вымыть, подсушить и нарезать на небольшие аккуратные кусочки. Грибы порезать слайдами, чеснок – маленькими кусочками, лук почистить и нарезать полукольцами.

2. Налить в сковороду оливковое масло. Обжаривать лук и мясо до золотистого цвета.

3. Далее налить немного воды и тушить около получаса на небольшом огне.

4. Добавить в сковороду грибы, чеснок и специи по вкусу (соль, черный молотый перец, паприку, мускатный орех). Тушить еще 15 минут. По готовности блюда, измельчить ножом зелень и посыпать ею перед подачей мясо.

Картошка-гармошка с подчеревком

Картошка и подчеревок идеально сочетаются

Ингредиенты:

Картофель – 10шт,

Подчеревок – 500г,

Сыр – 200 г,

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель вымыть и очистить от кожуры. Мясо с прорезью нарезать небольшими прямоугольными кусочками. Сыр натереть на терке.

2. Взять картофель и нарезать его в виде гармошки. Обратите внимание, что надрезы на картофеле не должны доходить до конца (чтобы он не развалился).

3. Далее взять ломтики подчеревка, присолить и приперчить их по вкусу, а после вложить между надрезами картофеля.

4. Выложить колобки на противень и запекать около 40 минут. После достать блюдо и присыпать каждую картофелину тертым сыром. Отправить в духовку еще на 10 минут.

Мясной рулет с яблоками

Рулет из подчеревка - настоящий деликатес

Ингредиенты:

Подчеревок – 600 г

Яблоко — 1-2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нужно вымыть, высушить и присыпать специями. Можно использовать соль, черный молотый перец, паприку, орегано, куркуму, гвоздику, тмин и многое другое.

2. Пока мясо маринуется, следует подготовить начинку. Для этого нужно очистить от кожуры яблоки, нарезать их небольшими дольками и выложить горизонтально на подчеревок.

3. Свернуть мясо в виде рулета и закрепить края зубочистками, чтобы он не распался. После этого рулет завернуть в фольгу, выложить на противень и запекать в духовке около полутора часов при температуре 180 градусов.

4. Достать рулет из духовки, развернуть фольгу и отправить мясо запекаться обратно до образования красивого румянца. После достать, остудить и порезать на небольшие порционные куски.

Приятного аппетита!