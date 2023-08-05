Маринований солодкий перець з яблуками на зиму

Закривайте багато — з’їдять все ще до морозів

Якщо ви вже спробували овочеве асорті, то саме час для нових експериментів. Спробуйте салат із солодкого перцю з яблуками – і він стане обов’язковим у вашому меню. Щоб страва вийшла ще смачнішою, обирайте щільні, соковиті яблука та м’ясистий перець без пошкоджень. Для зручності під час приготування заздалегідь підготуйте всі інгредієнти та стерилізуйте банки, а під час бланшування не переварюйте овочі – так вони збережуть свій насичений колір і легку хрумкість.

У закусці за рецептом "Домашних заготовок" яблука та перець насичують один одного власним смаком та ароматом. У вас вийде оригінальна страва у пікантному маринаді. Спробуємо?

Як приготувати солодкий перець з яблуками

Інгредієнти:

перець солодкий м’ясистий – 3 кг;

яблука зелені – 2 кг;

кориця мелена – 3 ч. л.;

часник – 3 зубчики.

Для маринаду на 1 л води:

вода – 1 л;

цукор – 1 склянка;

оцет 6% — 300 мл;

сіль – 1 ст. л.;

кориця мелена – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вимийте та очистьте перець. Наріжте їх. Бланшуйте шматочки перцю близько 3 хвилин, потім відкиньте на друшляк і охолодіть. Вимийте і розріжте на четвертинки яблука, видаліть серцевини з плодоніжками. Кожну четвертинку яблука наріжте на 3 частини. Пересипте часточки яблук корицею і бланшуйте також близько 3 хвилин. Охолодіть. Складіть яблука та перець у стерильні сухі банки. Для приготування маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль та цукор, додайте корицю. Варіть на малому вогні до розчинення цукру та солі. Додайте оцет і зніміть маринад з вогню. Гарячим маринадом залийте банки із салатом та пастеризуйте при 90 градусах банки місткістю 500 мл – 20 хвилин, 1 л – 25 хвилин. Закотіть їх, переверніть дном догори та накрийте ковдрою до повного остигання.

Як і з чим подавати

Салат із солодкого перцю з яблуками чудово смакує як холодна закуска до м’яса, птиці або риби. Його також можна додавати до запеченої картоплі, або гарнірів. Перед подачею обов’язково охолодіть закуску – тоді маринад стане більш насиченим, а смак – яскравішим.

Смачного!