Заменит салат и закуску: рецепт роскошного кабачкового торта с помидорами

Можно подавать даже на праздничный стол

Мы уже рассказывали, как приготовить вкусный рулет из кабачков. А еще из этих овощей выходит отличный закусочный торт. Готовится он быстро, выглядит эффектно, а на вкус еще лучше.

Рецептом поделилась Instagram-блогерша inna_la.food.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт;

Яйца – 2 шт;

Мука – 3-4 ст. л.;

Соль, перец;

Сырок плавленый – 1 шт;

Чеснок – 3 зубка;

Майонез и творожный соус;

Помидор – 1 шт.

Как приготовить кабачковый торт