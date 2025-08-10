Укр

Заменит салат и закуску: рецепт роскошного кабачкового торта с помидорами

Наталья Граковская
Закусочный кабачковый торт
Можно подавать даже на праздничный стол

Мы уже рассказывали, как приготовить вкусный рулет из кабачков. А еще из этих овощей выходит отличный закусочный торт. Готовится он быстро, выглядит эффектно, а на вкус еще лучше.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт;
  • Яйца – 2 шт;
  • Мука – 3-4 ст. л.;
  • Соль, перец;
  • Сырок плавленый – 1 шт;
  • Чеснок – 3 зубка;
  • Майонез и творожный соус;
  • Помидор – 1 шт.

Как приготовить кабачковый торт

  1. Кабачок натрите на крупной терке. Оставьте на 15 минут, чтобы он пустил сок. После этого хорошо отожмите сок.
  2. В кабачок добавьте яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте часть кабачковой массы и распределяйте ее тонким слоем, формируя блинчик. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Для начинки натрите сырок и чеснок на мелкой терке, помидор нарежьте мелкими кубиками. Добавьте майонез, сырный соус и перемешайте.
  5. На тарелку выложите первый кабачковый блинчик. Смажьте его слоем начинки. Сверху положите второй блинчик и повторите процесс, чередуя кабачковые коржи и начинку. Последний слой смажьте начинкой и украсьте кружочками помидоров. По желанию можно дополнительно посыпать зеленью.
