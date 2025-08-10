Всего два ингредиента, а получается невероятный десерт: как приготовить яблочный крем
Простые яблоки превратятся в деликатес
Обычные яблоки можно легко превратить в нежный десерт. Если проварить яблоки и добавить к ним сгущенное молоко, получится нежный крем. Такая заготовка станет отличным дополнением к выпечке, блинам или налистникам, а еще крем можно есть прямо ложкой.
Рецептом крема из яблок поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 кг (чищеных);
- Сахар – 1 кг;
- Сгущенка – 350 г;
- Вода – 100 мл.
Как приготовить крем из яблок
- Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их произвольными кусочками.
- В кастрюле соедините яблоки с сахаром, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 20 минут после закипания.
- Взбейте тушеные яблоки блендером до однородного состояния. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте и доведите смесь до кипения.
- Тушите крем под крышкой на маленьком огне еще 20 минут.
- Горячий крем разложите в стерилизованные банки, плотно закройте крышками, укутайте и оставьте до полного остывания.