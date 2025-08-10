Укр

Всего два ингредиента, а получается невероятный десерт: как приготовить яблочный крем

Наталья Граковская
Десерт "пальчики оближешь"
Десерт "пальчики оближешь". Фото Коллаж "Телеграф"

Простые яблоки превратятся в деликатес

Обычные яблоки можно легко превратить в нежный десерт. Если проварить яблоки и добавить к ним сгущенное молоко, получится нежный крем. Такая заготовка станет отличным дополнением к выпечке, блинам или налистникам, а еще крем можно есть прямо ложкой.

Рецептом крема из яблок поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 кг (чищеных);
  • Сахар – 1 кг;
  • Сгущенка – 350 г;
  • Вода – 100 мл.

Как приготовить крем из яблок

  1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их произвольными кусочками.
  2. В кастрюле соедините яблоки с сахаром, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 20 минут после закипания.
  3. Взбейте тушеные яблоки блендером до однородного состояния. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте и доведите смесь до кипения.
  4. Тушите крем под крышкой на маленьком огне еще 20 минут.
  5. Горячий крем разложите в стерилизованные банки, плотно закройте крышками, укутайте и оставьте до полного остывания.
