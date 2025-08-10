Всего два ингредиента, а получается невероятный десерт: как приготовить яблочный крем

Простые яблоки превратятся в деликатес

Обычные яблоки можно легко превратить в нежный десерт. Если проварить яблоки и добавить к ним сгущенное молоко, получится нежный крем. Такая заготовка станет отличным дополнением к выпечке, блинам или налистникам, а еще крем можно есть прямо ложкой.

Рецептом крема из яблок поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 кг (чищеных);

Сахар – 1 кг;

Сгущенка – 350 г;

Вода – 100 мл.

Как приготовить крем из яблок