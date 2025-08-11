Рулет из кабачков, который будете повторять все лето: идеален даже на диете (видео)

Готовится совсем несложно, а в результате получается оригинальное блюдо

Кабачок — один из самых нежных и легких летних овощей. Его используют в жареном, тушеном или запеченном виде, а также готовят легкие салаты без термической обработки.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой формат – рулет из кабачков с сырной начинкой. Это идеальная закуска для летнего стола: нежная, ароматная и одновременно сытная. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nadin202121 ".

Как приготовить рулет из кабачков

Ингредиенты для основания:

кабачки – 2 средние;

яйца – 1–2;

мука – ½ стакана;

соль – щепотка;

специи – по вкусу;

сметана – 1 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 150–200 г (можно заменить мясом или рыбой);

зеленый лук или петрушка – несколько веточек;

Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст.

чеснок – 1 зубчик;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления: