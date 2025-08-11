Рулет из кабачков, который будете повторять все лето: идеален даже на диете (видео)
-
-
Читати українською
Готовится совсем несложно, а в результате получается оригинальное блюдо
Кабачок — один из самых нежных и легких летних овощей. Его используют в жареном, тушеном или запеченном виде, а также готовят легкие салаты без термической обработки.
Но сегодня мы предлагаем совсем другой формат – рулет из кабачков с сырной начинкой. Это идеальная закуска для летнего стола: нежная, ароматная и одновременно сытная. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nadin202121 ".
Как приготовить рулет из кабачков
Ингредиенты для основания:
- кабачки – 2 средние;
- яйца – 1–2;
- мука – ½ стакана;
- соль – щепотка;
- специи – по вкусу;
- сметана – 1 ст. л.;
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 150–200 г (можно заменить мясом или рыбой);
- зеленый лук или петрушка – несколько веточек;
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст.
- чеснок – 1 зубчик;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть кабачки, отжать лишнюю жидкость, добавить яйца, сметану, соль, специи и муку.
- Перемешать тесто и выложить равномерно на пергамент или силиконовый коврик.
- Запечь основание в духовке 10 минут при температуре 180°C.
- Подготовить начинку: отварить или обжарить филе, измельчить мясо и зелень.
- Выложить начинку на запеченное основание, осторожно свернуть в рулет.
- Запекать рулет еще 20–30 минут при 180°C, подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени.