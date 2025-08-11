Укр

Рулет из кабачков, который будете повторять все лето: идеален даже на диете (видео)

Мария Швец
Аппетитный, сочный, из обычных продуктов
Готовится совсем несложно, а в результате получается оригинальное блюдо

Кабачок — один из самых нежных и легких летних овощей. Его используют в жареном, тушеном или запеченном виде, а также готовят легкие салаты без термической обработки.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой формат – рулет из кабачков с сырной начинкой. Это идеальная закуска для летнего стола: нежная, ароматная и одновременно сытная. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nadin202121 ".

Как приготовить рулет из кабачков

Ингредиенты для основания:

  • кабачки – 2 средние;
  • яйца – 1–2;
  • мука – ½ стакана;
  • соль – щепотка;
  • специи – по вкусу;
  • сметана – 1 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 150–200 г (можно заменить мясом или рыбой);
  • зеленый лук или петрушка – несколько веточек;

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст.
  • чеснок – 1 зубчик;
  • зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натереть кабачки, отжать лишнюю жидкость, добавить яйца, сметану, соль, специи и муку.
  2. Перемешать тесто и выложить равномерно на пергамент или силиконовый коврик.
  3. Запечь основание в духовке 10 минут при температуре 180°C.
  4. Подготовить начинку: отварить или обжарить филе, измельчить мясо и зелень.
  5. Выложить начинку на запеченное основание, осторожно свернуть в рулет.
  6. Запекать рулет еще 20–30 минут при 180°C, подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени.
