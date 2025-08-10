Один ингредиент сделает помидоры непревзойденными: гости будут просить рецепт

Очень вкусная и ароматная заготовка на зиму

Есть множество разнообразных рецептов помидоров на зиму. Один из самых удачных – помидоры по-армянски. Они получаются вкусные и ароматные благодаря добавлению пряной зелени, в частности базилика, и острой овощной заправки.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева.

Ингредиенты:

помидоры мясистые – 2 кг;

болгарский перец — 300 г;

чеснок – 5 зубчиков;

базилик – 40 г;

сельдерей — 40 г;

острый перец чили – 2 шт.;

масло – 60 мл;

вода – 1 л;

соль — 30 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 50 мл.

Как приготовить помидоры по-армянски

Тщательно вымойте овощи. Очистите перец от семян, а чеснок – от кожуры. Берите свежие базилик и сельдерей, чтобы у заготовки был богатый аромат.

Для приготовления заправки поместите в блендер нарезанный болгарский перец, зубчики чеснока, листья базилика, сельдерей и острый перец чили. Размельчите все до однородной массы, а затем добавьте масло и еще раз перемешайте.

Ароматная заправка для помидоров

Разрежьте помидоры пополам или четвертинки. В стерилизованные полулитровые банки выкладывайте овощи слоями, чередуя помидоры с ароматной заправкой, пока не заполните емкость. Оставляйте достаточно места для маринада.

Помидоры лучше брать плотные и мясистые

Приготовьте маринад. Влейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, помешивая, чтобы все ингредиенты растворились.

Залейте помидоры горячим маринадом так, чтобы он их полностью покрывал.

Накройте банки крышками (но не закручивайте). Поместите их в большую кастрюлю с теплой водой и полотенцем на дне. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 10 минут.

После стерилизации герметично закройте банки, переверните их и накройте одеялом до полного охлаждения.

Готовые помидоры храните в темном прохладном месте. Они будут готовы к употреблению примерно через 2–3 недели, а максимальный вкус наберут через 1–2 месяца.