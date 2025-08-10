Один ингредиент сделает помидоры непревзойденными: гости будут просить рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Очень вкусная и ароматная заготовка на зиму
Есть множество разнообразных рецептов помидоров на зиму. Один из самых удачных – помидоры по-армянски. Они получаются вкусные и ароматные благодаря добавлению пряной зелени, в частности базилика, и острой овощной заправки.
Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева.
Ингредиенты:
- помидоры мясистые – 2 кг;
- болгарский перец — 300 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- базилик – 40 г;
- сельдерей — 40 г;
- острый перец чили – 2 шт.;
- масло – 60 мл;
- вода – 1 л;
- соль — 30 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Как приготовить помидоры по-армянски
Тщательно вымойте овощи. Очистите перец от семян, а чеснок – от кожуры. Берите свежие базилик и сельдерей, чтобы у заготовки был богатый аромат.
Для приготовления заправки поместите в блендер нарезанный болгарский перец, зубчики чеснока, листья базилика, сельдерей и острый перец чили. Размельчите все до однородной массы, а затем добавьте масло и еще раз перемешайте.
Разрежьте помидоры пополам или четвертинки. В стерилизованные полулитровые банки выкладывайте овощи слоями, чередуя помидоры с ароматной заправкой, пока не заполните емкость. Оставляйте достаточно места для маринада.
Приготовьте маринад. Влейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, помешивая, чтобы все ингредиенты растворились.
Залейте помидоры горячим маринадом так, чтобы он их полностью покрывал.
Накройте банки крышками (но не закручивайте). Поместите их в большую кастрюлю с теплой водой и полотенцем на дне. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 10 минут.
После стерилизации герметично закройте банки, переверните их и накройте одеялом до полного охлаждения.
Готовые помидоры храните в темном прохладном месте. Они будут готовы к употреблению примерно через 2–3 недели, а максимальный вкус наберут через 1–2 месяца.