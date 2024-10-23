Выйдут пухленькими и не распадутся: чем заменить муку в тесте для сырников (видео)
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Настолько вкусно, что невозможно оторваться
Творог является популярным продуктом у многих хозяек, ведь он сытный, полезный и из него можно приготовить много вкусных блюд. Едва ли не самой популярной из них являются сырники.
Рецептов приготовления этого блюда много: кто-то готовит сырники с мукой, кто-то с манкой, а некоторые заливают сырники сметанным кремом. Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сырники без муки. Изделия будут менее калорийными и, при этом, будут хорошо держать форму, информируют на Instagram-странице "marichka gorodetska".
Как приготовить сырники без муки
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- манка – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пак.;
- яйца – 1 шт.;
- масло для жарки;
- мука для формирования сырников;
Способ приготовления:
1. Сыр размять вилкой.
2.Добавить яйцо, перемешать.
3.Посолить, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
4.Добавить манку, перемешать, оставить тесто на 15 минут, чтобы манка набухла.
5.Сформировать сырники.
6.Обжарить их на хорошо разогретой с маслом сковороде на среднем огне с обеих сторон до золотистости.