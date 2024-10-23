Укр

Выйдут пухленькими и не распадутся: чем заменить муку в тесте для сырников (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выходят пышными и нежными
Выходят пышными и нежными. Фото ru.freepik.com

Настолько вкусно, что невозможно оторваться

Творог является популярным продуктом у многих хозяек, ведь он сытный, полезный и из него можно приготовить много вкусных блюд. Едва ли не самой популярной из них являются сырники.

Рецептов приготовления этого блюда много: кто-то готовит сырники с мукой, кто-то с манкой, а некоторые заливают сырники сметанным кремом. Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сырники без муки. Изделия будут менее калорийными и, при этом, будут хорошо держать форму, информируют на Instagram-странице "marichka gorodetska".

Как приготовить сырники без муки

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • манка – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пак.;
  • яйца – 1 шт.;
  • масло для жарки;
  • мука для формирования сырников;

Способ приготовления:

1. Сыр размять вилкой.

2.Добавить яйцо, перемешать.

3.Посолить, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.

4.Добавить манку, перемешать, оставить тесто на 15 минут, чтобы манка набухла.

5.Сформировать сырники.

6.Обжарить их на хорошо разогретой с маслом сковороде на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

Теги:
#Сыр #Сырники #Готовим дома