Кексы, которые спасут утро: пять ингредиентов и минимум времени (видео)

С сочными фруктовыми кусочками

Яблоко – один из самых универсальных фруктов на нашей кухне. Его добавляют в пироги, блины, штрудели, варенье и даже мясные блюда. Оно придает выпечке нежную текстуру, природную сладость и приятный аромат. Яблочный десерт без лишних забот – именно то, что нужно, когда хочется домашнего уюта и чего-нибудь вкусненького.

Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — яблочные кексы, которые готовятся буквально через минуту и доступны из ингредиентов. Идеально для завтрака или перекуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " retsepty_dlya_ditey ".

Как приготовить яблочные кексы

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана или йогурт — 40 г;

мука рисовая или пшеничная — 70 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

Способ приготовления: