Кексы, которые спасут утро: пять ингредиентов и минимум времени (видео)
С сочными фруктовыми кусочками
Яблоко – один из самых универсальных фруктов на нашей кухне. Его добавляют в пироги, блины, штрудели, варенье и даже мясные блюда. Оно придает выпечке нежную текстуру, природную сладость и приятный аромат. Яблочный десерт без лишних забот – именно то, что нужно, когда хочется домашнего уюта и чего-нибудь вкусненького.
Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — яблочные кексы, которые готовятся буквально через минуту и доступны из ингредиентов. Идеально для завтрака или перекуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " retsepty_dlya_ditey ".
Как приготовить яблочные кексы
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана или йогурт — 40 г;
- мука рисовая или пшеничная — 70 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
- Натереть яблоко на мелкой терке.
- Добавить яйца и сметану, хорошо перемешать.
- Ввести муку и разрыхлитель, снова перемешать.
- Разложить тесто в формочки.
- Выпекать при температуре 180°C около 30–35 минут.
- Охладить и по желанию украсить.