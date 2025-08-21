Укр

Кексы, которые спасут утро: пять ингредиентов и минимум времени (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусные и румяные
Очень вкусные и румяные. Фото instagram.com

С сочными фруктовыми кусочками

Яблоко – один из самых универсальных фруктов на нашей кухне. Его добавляют в пироги, блины, штрудели, варенье и даже мясные блюда. Оно придает выпечке нежную текстуру, природную сладость и приятный аромат. Яблочный десерт без лишних забот – именно то, что нужно, когда хочется домашнего уюта и чего-нибудь вкусненького.

Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — яблочные кексы, которые готовятся буквально через минуту и доступны из ингредиентов. Идеально для завтрака или перекуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " retsepty_dlya_ditey ".

Как приготовить яблочные кексы

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана или йогурт — 40 г;
  • мука рисовая или пшеничная — 70 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоко на мелкой терке.
  2. Добавить яйца и сметану, хорошо перемешать.
  3. Ввести муку и разрыхлитель, снова перемешать.
  4. Разложить тесто в формочки.
  5. Выпекать при температуре 180°C около 30–35 минут.
  6. Охладить и по желанию украсить.
Теги:
#Яблоко #Кексы #Готовим дома