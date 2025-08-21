К борщу, картофелю, голубцам: универсальный рецепт помидоров в собственном соку (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Помидоры в собственном соку в томатной пасте на зиму обязательно привлекут ваших гостей
Помидор – универсальный овощ, который мы привыкли видеть каждый день на кухне. Его добавляют в салаты, тушат, жарят, запекают, сушат и, конечно же, консервируют. Одним из самых любимых вариантов заготовки малосольные помидоры — быстрая, ароматная закуска с ярким вкусом. Но сегодня мы предлагаем другой, не менее популярный способ – помидоры в собственном соке.
Это не просто удобно, но еще и очень вкусно. Зимой открываешь банку — а там нежные, сладко-кислые томаты, как только из грядки, в густом натуральном соке. Идеальны для борща, соусов или просто к картофелю. А еще без уксуса и лишней химии. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Анна Пилипюк. Бабушкины советы".
Как приготовить помидоры в собственном соку
Ингредиенты:
- спелые помидоры (целые, мелкие) – 2 кг;
- спелые помидоры (для сока) – 1,5 кг;
- соль – 1 ст. л. на 1 л сока;
- сахар – 3 ст. л. на 1 л сока.
Способ приготовления:
- Отобрать мелкие плотные помидоры для закладки в банки, тщательно вымыть их.
- Отдельно размельчить блендером или пропустить через мясорубку мягкие спелые помидоры для сока.
- Протереть полученную массу через сито, чтобы убрать кожуру и семена.
- Добавить соль и сахар до сока, довести до кипения, проварить 5-7 минут.
- Плотно выложить целые помидоры в стерилизованные банки, залить горячим соком вверх.
- Простерилизовать банки 15–20 минут (для литровых), закатать, перевернуть, укутать до охлаждения.