Вийдуть пухкенькими та триматимуться купи: чим замінити борошно у тісті для сирників (відео)

Настільки смачно, що неможливо відірватися

Кисломолочний сир є популярним продуктом у багатьох господинь, адже він ситний, корисний і з нього можна приготувати багато смачних страв. Чи не найпопулярнішою з них є сирники.

Рецептів приготування цієї страви є багато: хтось готує сирники з борошном, хтось з манкою, а дехто заливає сирники сметанним кремом. Сьогодні ми хочем розповісти, як приготувати сирники без борошна. Вироби будуть менш калорійними і, при цьому, добре триматимуть форму, інформують на Instagram-сторінці "marichka gorodetska".

Як приготувати сирники без борошна

Інгредієнти:

сир – 400 г;

манка – 2 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пак.;

яйця – 1 шт.;

олія для смаження;

борошно для формування сирників;

Спосіб приготування:

1.Сир розім'яти виделкою.

2.Додати яйце, перемішати.

3.Посолити, додати цукор та ванільний цукор, перемішати.

4.Додати манку, перемішати, залишити тісто на 15 хвилин, щоб манка набухла.

5.Сформувати сирники.

6.Обсмажити їх на добре розігрітій з олією сковороді на середньому вогні з обох боків до золотистості.