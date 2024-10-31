Выйдет с хрустящей корочкой и будет таять во рту: как приготовить курицу в медовом маринаде

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Куриное мясо является основным в рационе многих людей. Курочку запекают целой, окорочка жарят во вкусных маринадах, а филе тушат в различных соусах.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом мяса в медовом маринаде. А опубликовали его на портале "Express".

Как приготовить курицу в медовом маринаде

Ингредиенты:

куриные ножки или бедра и голени — 6 шт.;

кетчуп — 6 ст. л.

томатное пюре – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 2 ст. л.;

вустерский соус — 3 ст. л.;

жидкий мед – 2 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления: