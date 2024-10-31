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Выйдет с хрустящей корочкой и будет таять во рту: как приготовить курицу в медовом маринаде

Автор
Мария Швец
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Автор
Простое и вкусное блюдо
Простое и вкусное блюдо. Фото ru.freepik.com

Готовится быстро и просто

Куриное мясо является основным в рационе многих людей. Курочку запекают целой, окорочка жарят во вкусных маринадах, а филе тушат в различных соусах.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом мяса в медовом маринаде. А опубликовали его на портале "Express".

Как приготовить курицу в медовом маринаде

Ингредиенты:

  • куриные ножки или бедра и голени — 6 шт.;
  • кетчуп — 6 ст. л.
  • томатное пюре – 2 ст. л.;
  • горчица в зернах – 2 ст. л.;
  • вустерский соус — 3 ст. л.;
  • жидкий мед – 2 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для маринада смешать в большой миске.
  2. В кусках курицы сделать надрезы, положить мясо в маринад и хорошо перемешать.
  3. Оставить мариноваться в холодильнике минимум 30 минут.
  4. Разогреть духовку до 220 °C и выстелить форму для запекания пергаментом.
  5. Выложить курицу в форму кожурой вверх в один слой. Остатками маринада смазать куски.
  6. Выпекать в духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
  7. Снять жир с оставшегося в форме мясного сока и перелить его в отдельную посуду.
  8. Подавать полив этим соком с пюре или зелеными овощами.
Теги:
#Мясо #Курятина #Готовим дома #окорочка