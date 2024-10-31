Выйдет с хрустящей корочкой и будет таять во рту: как приготовить курицу в медовом маринаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовится быстро и просто
Куриное мясо является основным в рационе многих людей. Курочку запекают целой, окорочка жарят во вкусных маринадах, а филе тушат в различных соусах.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом мяса в медовом маринаде. А опубликовали его на портале "Express".
Как приготовить курицу в медовом маринаде
Ингредиенты:
- куриные ножки или бедра и голени — 6 шт.;
- кетчуп — 6 ст. л.
- томатное пюре – 2 ст. л.;
- горчица в зернах – 2 ст. л.;
- вустерский соус — 3 ст. л.;
- жидкий мед – 2 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для маринада смешать в большой миске.
- В кусках курицы сделать надрезы, положить мясо в маринад и хорошо перемешать.
- Оставить мариноваться в холодильнике минимум 30 минут.
- Разогреть духовку до 220 °C и выстелить форму для запекания пергаментом.
- Выложить курицу в форму кожурой вверх в один слой. Остатками маринада смазать куски.
- Выпекать в духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
- Снять жир с оставшегося в форме мясного сока и перелить его в отдельную посуду.
- Подавать полив этим соком с пюре или зелеными овощами.