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Вийде з хрусткою скоринкою й танутиме в роті: як приготувати курку у медовому маринаді

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Проста та смачна страва
Проста та смачна страва. Фото ru.freepik.com

Готується швидко та просто

Куряче м'ясо є основним у раціоні багатьох людей. Курочку запікають цілою, стегенця смажать у смачних маринадах, а філе тушкують у різноманітних соусах.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом м'яса у медовому маринаді. А опублікували його на порталі "Еxpress".

Як приготувати курку у медовому маринаді

Інгредієнти:

  • курячі ніжки або стегна та гомілки — 6 шт.;
  • кетчуп — 6 ст. л.
  • томатне пюре — 2 ст. л.;
  • гірчиця у зернах — 2 ст. л.;
  • вустерський соус — 3 ст. л.;
  • рідкий мед — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти для маринаду змішати у великій мисці.
  2. У шматках курки зробити надрізи, покласти м'ясо до маринаду та добре перемішати.
  3. Залишити маринуватись у холодильнику мінімум 30 хвилин.
  4. Розігріти духовку до 220 C і вистелити форму для запікання пергаментом.
  5. Викласти курку у форму шкіркою догори в один шар. Залишками маринаду змастити шматки.
  6. Випікати в духовці 35-40 хвилин до золотистого кольору.
  7. Зняти жир з м'ясного соку, що залишився у формі, та перелити його в окремий посуд.
  8. Подавати поливши цим соком з пюре або зеленими овочами.
Теги:
#М'ясо #Курятина #Готуємо вдома #стегенця