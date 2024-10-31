Вийде з хрусткою скоринкою й танутиме в роті: як приготувати курку у медовому маринаді
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Готується швидко та просто
Куряче м'ясо є основним у раціоні багатьох людей. Курочку запікають цілою, стегенця смажать у смачних маринадах, а філе тушкують у різноманітних соусах.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом м'яса у медовому маринаді. А опублікували його на порталі "Еxpress".
Як приготувати курку у медовому маринаді
Інгредієнти:
- курячі ніжки або стегна та гомілки — 6 шт.;
- кетчуп — 6 ст. л.
- томатне пюре — 2 ст. л.;
- гірчиця у зернах — 2 ст. л.;
- вустерський соус — 3 ст. л.;
- рідкий мед — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти для маринаду змішати у великій мисці.
- У шматках курки зробити надрізи, покласти м'ясо до маринаду та добре перемішати.
- Залишити маринуватись у холодильнику мінімум 30 хвилин.
- Розігріти духовку до 220 C і вистелити форму для запікання пергаментом.
- Викласти курку у форму шкіркою догори в один шар. Залишками маринаду змастити шматки.
- Випікати в духовці 35-40 хвилин до золотистого кольору.
- Зняти жир з м'ясного соку, що залишився у формі, та перелити його в окремий посуд.
- Подавати поливши цим соком з пюре або зеленими овочами.