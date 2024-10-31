Вийде з хрусткою скоринкою й танутиме в роті: як приготувати курку у медовому маринаді

Готується швидко та просто

Куряче м'ясо є основним у раціоні багатьох людей. Курочку запікають цілою, стегенця смажать у смачних маринадах, а філе тушкують у різноманітних соусах.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом м'яса у медовому маринаді. А опублікували його на порталі "Еxpress".

Як приготувати курку у медовому маринаді

Інгредієнти:

курячі ніжки або стегна та гомілки — 6 шт.;

кетчуп — 6 ст. л.

томатне пюре — 2 ст. л.;

гірчиця у зернах — 2 ст. л.;

вустерський соус — 3 ст. л.;

рідкий мед — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування: