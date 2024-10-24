Это мясо можно ставить на праздничный стол: гости съедят его вместе с тарелкой (видео)

Как приготовить ароматные крученики

Украинская кухня богата сытными и мясными блюдами. Если вы уже готовили гречаники и ищете рецепт чего-нибудь более праздничного, обратите внимание на следующий.

Такие крученики — очень нежные, сытные и вкусные. Если поставите на праздничный стол – гости съедят их вместе с тарелкой. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Вера Фесков.

Ингредиенты:

свиная вырезка — 500 г

лук — 1 шт (средний)

морковь — 3 шт (средних)

чеснок — 2 зубчика

хорошо плавившийся сыр — 100 гр

соль, перец, грибная приправа — по вкусу

масло для жарки

сливочное масло — 20 г

мука – 1 ст. л

бульон — 1 стакан

сливки — 1 стакан

зелень для подачи

Способ приготовления:

Для зажарки лук разрезаем на 4 части, а затем на полоски. Морковь и чеснок натираем на терке. Обжариваем лук, морковь и чеснок на растительном масле. Жарим до мягкости. В заключение добавляем соль, перец и специи. Снимаем с огня и немного охлаждаем. Вырезку нарезаем на кусочки, как на отбивные. Отлично отбиваем с двух сторон, немного солим. На каждую частицу выкладываем ложку остывшей зажарки и творог. Туго закручиваем в рулет. На большом огне обжариваем рулетики со всех 4 сторон. Переводим в посуду для запекания. В сковороду забрасываем масло, растапливаем его. Добавляем муку, перемешиваем и жарим 1 минуту. Заливаем бульон и сливки, добавляем приправы и соль. Готовим к легкому загустению и заливаем им крученики. Накрываем крышкой или фольгой и запекаем 40 минут. Готовим при температуре 180C.

Выходит просто роскошный сытный ужин, который можно поставить на праздничный стол. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Мужские слезы".