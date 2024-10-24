Это мясо можно ставить на праздничный стол: гости съедят его вместе с тарелкой (видео)
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Как приготовить ароматные крученики
Украинская кухня богата сытными и мясными блюдами. Если вы уже готовили гречаники и ищете рецепт чего-нибудь более праздничного, обратите внимание на следующий.
Такие крученики — очень нежные, сытные и вкусные. Если поставите на праздничный стол – гости съедят их вместе с тарелкой. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Вера Фесков.
Ингредиенты:
- свиная вырезка — 500 г
- лук — 1 шт (средний)
- морковь — 3 шт (средних)
- чеснок — 2 зубчика
- хорошо плавившийся сыр — 100 гр
- соль, перец, грибная приправа — по вкусу
- масло для жарки
- сливочное масло — 20 г
- мука – 1 ст. л
- бульон — 1 стакан
- сливки — 1 стакан
- зелень для подачи
Способ приготовления:
- Для зажарки лук разрезаем на 4 части, а затем на полоски. Морковь и чеснок натираем на терке.
- Обжариваем лук, морковь и чеснок на растительном масле. Жарим до мягкости. В заключение добавляем соль, перец и специи. Снимаем с огня и немного охлаждаем.
- Вырезку нарезаем на кусочки, как на отбивные. Отлично отбиваем с двух сторон, немного солим.
- На каждую частицу выкладываем ложку остывшей зажарки и творог. Туго закручиваем в рулет.
- На большом огне обжариваем рулетики со всех 4 сторон. Переводим в посуду для запекания.
- В сковороду забрасываем масло, растапливаем его. Добавляем муку, перемешиваем и жарим 1 минуту.
- Заливаем бульон и сливки, добавляем приправы и соль. Готовим к легкому загустению и заливаем им крученики.
- Накрываем крышкой или фольгой и запекаем 40 минут. Готовим при температуре 180C.
Выходит просто роскошный сытный ужин, который можно поставить на праздничный стол. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Мужские слезы".