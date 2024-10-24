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Это мясо можно ставить на праздничный стол: гости съедят его вместе с тарелкой (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт роскошного мясного блюда
Рецепт роскошного мясного блюда. Фото pereiaslav.city

Как приготовить ароматные крученики

Украинская кухня богата сытными и мясными блюдами. Если вы уже готовили гречаники и ищете рецепт чего-нибудь более праздничного, обратите внимание на следующий.

Такие крученики — очень нежные, сытные и вкусные. Если поставите на праздничный стол – гости съедят их вместе с тарелкой. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Вера Фесков.

Ингредиенты:

  • свиная вырезка — 500 г
  • лук — 1 шт (средний)
  • морковь — 3 шт (средних)
  • чеснок — 2 зубчика
  • хорошо плавившийся сыр — 100 гр
  • соль, перец, грибная приправа — по вкусу
  • масло для жарки
  • сливочное масло — 20 г
  • мука – 1 ст. л
  • бульон — 1 стакан
  • сливки — 1 стакан
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

  1. Для зажарки лук разрезаем на 4 части, а затем на полоски. Морковь и чеснок натираем на терке.
  2. Обжариваем лук, морковь и чеснок на растительном масле. Жарим до мягкости. В заключение добавляем соль, перец и специи. Снимаем с огня и немного охлаждаем.
  3. Вырезку нарезаем на кусочки, как на отбивные. Отлично отбиваем с двух сторон, немного солим.
  4. На каждую частицу выкладываем ложку остывшей зажарки и творог. Туго закручиваем в рулет.
  5. На большом огне обжариваем рулетики со всех 4 сторон. Переводим в посуду для запекания.
  6. В сковороду забрасываем масло, растапливаем его. Добавляем муку, перемешиваем и жарим 1 минуту.
  7. Заливаем бульон и сливки, добавляем приправы и соль. Готовим к легкому загустению и заливаем им крученики.
  8. Накрываем крышкой или фольгой и запекаем 40 минут. Готовим при температуре 180C.

Выходит просто роскошный сытный ужин, который можно поставить на праздничный стол. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Мужские слезы".

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