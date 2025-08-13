Не оладьями едиными: какую еще вкусную закуску из кабачков приготовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подавать такое блюдо можно как в теплом, так и в холодном виде, к ним хорошо подходит чесночный соус
Продолжается сезон кабачков – нежных и универсальных овощей, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: от привычных тушеных кабачков до запеканок, оладий и даже хрустящих закусок. Сегодня предлагаем попробовать простой, но очень вкусный вариант – кабачковые палочки в сырной панировке.
Они получаются с аппетитной корочкой, нежные внутри и прекрасно смакуют как горячими, так и охлажденными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить кабачковые палочки в сырной панировке
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- сыр твердый – 200 г;
- панировочные сухари — 6-7 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 7-8 ст. л.;
- сушеный чеснок, копченая паприка;
- соль, перец;
Соус:
- сметана+укроп+чеснок;
- сметана+зеленый лук;
Способ приготовления:
1. Вымыть кабачки и нарезать брусочками.
2.Посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок.
3.Натереть сыр, смешать с панировочными сухарями, копченой паприкой, сушеным чесноком и перцем.
4.Взбить яйца венчиком. В отдельную тарелку насыпать муку.
5. Обкачать каждый кабачковый брусочек сначала в муке, затем в яйце, после чего в творожной панировке.
6. Выложить брусочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
7.Выпекать при температуре 190 °C в течение 20 минут.
8.Для соуса смешать сметану с измельченным зеленым луком или укропом и чесноком. По желанию – посолить.
9.Подавать кабачковые палочки теплыми или охлажденными.