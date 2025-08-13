Укр

Не оладьями едиными: какую еще вкусную закуску из кабачков приготовить (видео)

Мария Швец
Такая закуска улетит со стола первой
Такая закуска улетит со стола первой.

Подавать такое блюдо можно как в теплом, так и в холодном виде, к ним хорошо подходит чесночный соус

Продолжается сезон кабачков – нежных и универсальных овощей, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: от привычных тушеных кабачков до запеканок, оладий и даже хрустящих закусок. Сегодня предлагаем попробовать простой, но очень вкусный вариант – кабачковые палочки в сырной панировке.

Они получаются с аппетитной корочкой, нежные внутри и прекрасно смакуют как горячими, так и охлажденными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить кабачковые палочки в сырной панировке

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр твердый – 200 г;
  • панировочные сухари — 6-7 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 7-8 ст. л.;
  • сушеный чеснок, копченая паприка;
  • соль, перец;

Соус:

  • сметана+укроп+чеснок;
  • сметана+зеленый лук;

Способ приготовления:

1. Вымыть кабачки и нарезать брусочками.

2.Посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок.

3.Натереть сыр, смешать с панировочными сухарями, копченой паприкой, сушеным чесноком и перцем.

4.Взбить яйца венчиком. В отдельную тарелку насыпать муку.

5. Обкачать каждый кабачковый брусочек сначала в муке, затем в яйце, после чего в творожной панировке.

6. Выложить брусочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

7.Выпекать при температуре 190 °C в течение 20 минут.

8.Для соуса смешать сметану с измельченным зеленым луком или укропом и чесноком. По желанию – посолить.

9.Подавать кабачковые палочки теплыми или охлажденными.

