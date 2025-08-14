Вкусные кабачки с грузинским характером: рецепт с соусом сацебели для любителей острого
-
-
Кабачки получаются невероятно пряными и ароматными
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно сочетается с самыми разными ингредиентами. Его запекают, жарят, фаршируют и даже добавляют в салаты – сырым или маринованным.
Но сегодня мы предлагаем необычный пикантный вариант на зиму: кабачки в соусе сацебели. Они получаются ароматные, с легкой кислинкой и приятной остринкой — идеальная закуска к мясу или гарниру, или самостоятельное блюдо, которое захочется повторять каждый год. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Рецепты Колижанок".
Как приготовить кабачки с соусом сацебели
Ингредиенты:
- кабачки молодые – 3 кг;
- морковь большая – 2–3 шт.;
- соус сацебели – 1 банка;
- уксус – 0,5 стакана;
- масло – 0,5 стакана;
- сахар – 1 стакан;
- соль – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 головки.
Способ приготовления:
Порезать кабачки кубиками, а морковь – брусками.
Смешать все ингредиенты, кроме чеснока, в большой кастрюле.
Тушить на слабом огне 60–70 минут, периодически помешивая.
Добавить натертый или измельченный чеснок.
Продолжить варить еще 10 минут.
Горячую смесь разложить в стерилизованные банки, закатать и оставить охлаждаться.