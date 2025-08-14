Укр

Вкусные кабачки с грузинским характером: рецепт с соусом сацебели для любителей острого

Мария Швец
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно сочетается с самыми разными ингредиентами. Его запекают, жарят, фаршируют и даже добавляют в салаты – сырым или маринованным.

Но сегодня мы предлагаем необычный пикантный вариант на зиму: кабачки в соусе сацебели. Они получаются ароматные, с легкой кислинкой и приятной остринкой — идеальная закуска к мясу или гарниру, или самостоятельное блюдо, которое захочется повторять каждый год. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Рецепты Колижанок".

Как приготовить кабачки с соусом сацебели

Ингредиенты:

  • кабачки молодые – 3 кг;
  • морковь большая – 2–3 шт.;
  • соус сацебели – 1 банка;
  • уксус – 0,5 стакана;
  • масло – 0,5 стакана;
  • сахар – 1 стакан;
  • соль – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 головки.

Способ приготовления:

Порезать кабачки кубиками, а морковь – брусками.

Смешать все ингредиенты, кроме чеснока, в большой кастрюле.

Тушить на слабом огне 60–70 минут, периодически помешивая.

Добавить натертый или измельченный чеснок.

Продолжить варить еще 10 минут.

Горячую смесь разложить в стерилизованные банки, закатать и оставить охлаждаться.

