Хрустящие и ароматные: секрет приготовления кабачков, которые будут вкуснее любого салата

Идеальная консервация на зиму

В сезон свежих овощей самое время подготовить вкусную закуску в банках. Пикантные хрустящие кабачки с болгарским перцем — это отличный вариант для домашней консервации, которая особенно придется по вкусу в холодное время года.

Идеей этого рецепта поделилась фудблогерка с ником golden plate на своей странице в Instagram.

Ингредиенты (на 3 банка по 0,75 л):

Кабачки — 1 кг

Болгарский перец – 1 шт.

Лук – 2 большие головки

Морковь — 2 средние

Чеснок — 5-6 зубчиков

Для маринада:

Уксус (9%) — 30 мл

Сахар — 50 г

Соль – 1 ст. л. без горки

Растительное масло — 40 мл

Томатная паста — 300 г

Вода — 200-300 мл

Этапы приготовления:

1. Кабачки и лук нарежьте полукольцами.

2. Болгарский перец порежьте полосками.

3. Морковь натрите на крупной терке, все овощи смешайте в миске.

4. Приготовьте маринад: смешайте уксус, соль, сахар, растительное масло и томатную пасту, разбавленную водой. Количество специй можно отрегулировать по вкусу.

5. Залейте овощи маринадом и тушите на слабом огне примерно 40 минут.

6. За 10 минут до завершения добавьте измельченный через пресс чеснок.

7. Горячую закуску разложите в стерилизованные банки, плотно закрутите крышками.

Такой овощной микс будет отличным дополнением к мясу, кашам, картофельным блюдам или просто как закуска.