Хрустящие и ароматные: секрет приготовления кабачков, которые будут вкуснее любого салата
Идеальная консервация на зиму
В сезон свежих овощей самое время подготовить вкусную закуску в банках. Пикантные хрустящие кабачки с болгарским перцем — это отличный вариант для домашней консервации, которая особенно придется по вкусу в холодное время года.
Идеей этого рецепта поделилась фудблогерка с ником golden plate на своей странице в Instagram.
Ингредиенты (на 3 банка по 0,75 л):
Кабачки — 1 кг
Болгарский перец – 1 шт.
Лук – 2 большие головки
Морковь — 2 средние
Чеснок — 5-6 зубчиков
Для маринада:
Уксус (9%) — 30 мл
Сахар — 50 г
Соль – 1 ст. л. без горки
Растительное масло — 40 мл
Томатная паста — 300 г
Вода — 200-300 мл
Этапы приготовления:
1. Кабачки и лук нарежьте полукольцами.
2. Болгарский перец порежьте полосками.
3. Морковь натрите на крупной терке, все овощи смешайте в миске.
4. Приготовьте маринад: смешайте уксус, соль, сахар, растительное масло и томатную пасту, разбавленную водой. Количество специй можно отрегулировать по вкусу.
5. Залейте овощи маринадом и тушите на слабом огне примерно 40 минут.
6. За 10 минут до завершения добавьте измельченный через пресс чеснок.
7. Горячую закуску разложите в стерилизованные банки, плотно закрутите крышками.
Такой овощной микс будет отличным дополнением к мясу, кашам, картофельным блюдам или просто как закуска.