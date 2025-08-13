Медовый перец на зиму: эта закуска настолько вкусная, что нужно готовить двойную порцию
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Съедается до последней банки
Если вы любите яркие и ароматные заготовки, этот рецепт перца с мёдом точно вам понравится. Благодаря сладковатому маринаду овощи приобретают необычный вкус. Приготовленный по этому рецепту перец будет прекрасной закуской к мясу, рыбе или картофелю.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Все будет вкусно". Из указанного количества продуктов выходит четыре полулитровых баночки перца.
Ингредиенты:
- Перец болгарский очищенный — 1 кг.
- Чеснок – 6-8 зубчиков
- Перец черный горошком – 1/2 ч.л.
- Лавровый лист – 4 шт.
Маринад:
- Вода – 1 л
- Мед — 3-4 ст.л
- Соль – 1 ст.л
- Сладкая паприка – 1 ч.л.
- Масло рафинированное — 40 мл
- Уксус — 40 мл
Как приготовить перец с медом на зиму
- Нарежьте перец полосками желаемого размера. Плотно положите его в чистые банки.
- В каждую банку добавьте лавровый лист, нарезанный чеснок и черный перец горошком.
- Залейте банки крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут.
- Слейте воду, затем снова залейте банки кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 15 минут, после чего снова слейте воду.
- Смешайте мед, соль, сладкую паприку, рафинированное масло и уксус. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Проварите маринад 1–2 минуты.
- Залейте горячим маринадом перец в банках, обязательно до самого верха.
- Закатайте банки.