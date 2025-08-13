Медовый перец на зиму: эта закуска настолько вкусная, что нужно готовить двойную порцию

Съедается до последней банки

Если вы любите яркие и ароматные заготовки, этот рецепт перца с мёдом точно вам понравится. Благодаря сладковатому маринаду овощи приобретают необычный вкус. Приготовленный по этому рецепту перец будет прекрасной закуской к мясу, рыбе или картофелю.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Все будет вкусно". Из указанного количества продуктов выходит четыре полулитровых баночки перца.

Ингредиенты:

Перец болгарский очищенный — 1 кг.

Чеснок – 6-8 зубчиков

Перец черный горошком – 1/2 ч.л.

Лавровый лист – 4 шт.

Маринад:

Вода – 1 л

Мед — 3-4 ст.л

Соль – 1 ст.л

Сладкая паприка – 1 ч.л.

Масло рафинированное — 40 мл

Уксус — 40 мл

Как приготовить перец с медом на зиму