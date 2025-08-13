Укр

Медовый перец на зиму: эта закуска настолько вкусная, что нужно готовить двойную порцию

Наталья Граковская
В сто раз вкуснее обычного
В сто раз вкуснее обычного. Фото Скриншот YouTube

Съедается до последней банки

Если вы любите яркие и ароматные заготовки, этот рецепт перца с мёдом точно вам понравится. Благодаря сладковатому маринаду овощи приобретают необычный вкус. Приготовленный по этому рецепту перец будет прекрасной закуской к мясу, рыбе или картофелю.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Все будет вкусно". Из указанного количества продуктов выходит четыре полулитровых баночки перца.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский очищенный — 1 кг.
  • Чеснок – 6-8 зубчиков
  • Перец черный горошком – 1/2 ч.л.
  • Лавровый лист – 4 шт.

Маринад:

  • Вода – 1 л
  • Мед — 3-4 ст.л
  • Соль – 1 ст.л
  • Сладкая паприка – 1 ч.л.
  • Масло рафинированное — 40 мл
  • Уксус — 40 мл

Как приготовить перец с медом на зиму

  1. Нарежьте перец полосками желаемого размера. Плотно положите его в чистые банки.
  2. В каждую банку добавьте лавровый лист, нарезанный чеснок и черный перец горошком.
  3. Залейте банки крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут.
  4. Слейте воду, затем снова залейте банки кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 15 минут, после чего снова слейте воду.
  5. Смешайте мед, соль, сладкую паприку, рафинированное масло и уксус. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Проварите маринад 1–2 минуты.
  6. Залейте горячим маринадом перец в банках, обязательно до самого верха.
  7. Закатайте банки.
