Заготовка помидоров из сковородки: вас об этом рецепте будут точно спрашивать (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом
Помидор — это один из самых любимых летних овощей, который мы охотно добавляем в салаты, превращаем в сок, соус или пасту, а еще — квасим и консервируем на зиму.
Но сегодня мы предлагаем необычный способ заготовки – обжаренные помидоры в маринаде! Они получаются необычайно ароматные, с легкой карамелизированной ноткой и тонким привкусом дыма. Такая заготовка точно станет хитом вашего зимнего амбара! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "rumatyata_".
Как приготовить маринованные помидоры с дымком
Ингредиенты:
- помидоры средние – 1,5 кг;
- масло растительное – для обжаривания;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- лавровый лист – 1–2 шт.;
- перец черный горошком – 5–6 шт.;
- перец горький – по вкусу;
- сахар – 3 ст.
- уксус 9% – 2 ст.
- соль – 1,3 ч. л.;
- вода – кипяток, сколько нужно для заливки.
Способ приготовления:
- Промыть и просушить помидоры, банки тщательно вымыть и простерилизовать.
- На дно стерилизованных банок выложить кольца лука, зубчики чеснока, лавровый лист, перец горошком и по желанию – кусочек горького перца.
- Разогреть масло в сковороде до высокой температуры и быстро обжарить помидоры по бокам, не доводя до размягчения.
- Осторожно сложить обжаренные помидоры в банки, слегка встряхивая для уплотнения.
- Добавить в каждую литровую банку сахар, соль, уксус, залить кипятком и поставить банки на стерилизацию. После закипания стерилизовать 5–7 минут.
- Закатать банки металлическими крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.