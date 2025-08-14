Укр

Заготовка помидоров из сковородки: вас об этом рецепте будут точно спрашивать (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нежные, приятные на вкус, ароматные, на скорую руку
Нежные, приятные на вкус, ароматные, на скорую руку. Фото instagram.com

Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом

Помидор — это один из самых любимых летних овощей, который мы охотно добавляем в салаты, превращаем в сок, соус или пасту, а еще — квасим и консервируем на зиму.

Но сегодня мы предлагаем необычный способ заготовки – обжаренные помидоры в маринаде! Они получаются необычайно ароматные, с легкой карамелизированной ноткой и тонким привкусом дыма. Такая заготовка точно станет хитом вашего зимнего амбара! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "rumatyata_".

Как приготовить маринованные помидоры с дымком

Ингредиенты:

  • помидоры средние – 1,5 кг;
  • масло растительное – для обжаривания;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;
  • перец черный горошком – 5–6 шт.;
  • перец горький – по вкусу;
  • сахар – 3 ст.
  • уксус 9% – 2 ст.
  • соль – 1,3 ч. л.;
  • вода – кипяток, сколько нужно для заливки.

Способ приготовления:

  1. Промыть и просушить помидоры, банки тщательно вымыть и простерилизовать.
  2. На дно стерилизованных банок выложить кольца лука, зубчики чеснока, лавровый лист, перец горошком и по желанию – кусочек горького перца.
  3. Разогреть масло в сковороде до высокой температуры и быстро обжарить помидоры по бокам, не доводя до размягчения.
  4. Осторожно сложить обжаренные помидоры в банки, слегка встряхивая для уплотнения.
  5. Добавить в каждую литровую банку сахар, соль, уксус, залить кипятком и поставить банки на стерилизацию. После закипания стерилизовать 5–7 минут.
  6. Закатать банки металлическими крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Теги:
#Помидоры #Заготовка #Готовим дома