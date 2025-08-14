Заготовка помидоров из сковородки: вас об этом рецепте будут точно спрашивать (видео)

Вкусная закуска с необычным ароматом и привкусом

Помидор — это один из самых любимых летних овощей, который мы охотно добавляем в салаты, превращаем в сок, соус или пасту, а еще — квасим и консервируем на зиму.

Но сегодня мы предлагаем необычный способ заготовки – обжаренные помидоры в маринаде! Они получаются необычайно ароматные, с легкой карамелизированной ноткой и тонким привкусом дыма. Такая заготовка точно станет хитом вашего зимнего амбара! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "rumatyata_".

Как приготовить маринованные помидоры с дымком

Ингредиенты:

помидоры средние – 1,5 кг;

масло растительное – для обжаривания;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3–4 зубчика;

лавровый лист – 1–2 шт.;

перец черный горошком – 5–6 шт.;

перец горький – по вкусу;

сахар – 3 ст.

уксус 9% – 2 ст.

соль – 1,3 ч. л.;

вода – кипяток, сколько нужно для заливки.

Способ приготовления: