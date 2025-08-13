Ничего вкуснее вы не ели: роскошное соте из баклажанов и мяса в духовке

Это сотое просто тает во рту

Мы уже рассказывали, как замариновать баклажаны с перцем. А теперь предлагаем приготовить еще один вкусный вариант из этих овощей — соте, которое станет не просто закуской, а полноценным блюдом для семейного обеда или ужина.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Повар UA".

Ингредиенты:

свинина (ошеек) 800 г

баклажаны 800-900 г

помидоры 800 г

лук 200 г

морковь 200 г

сладкий перец 200 г

хмели-сунели 2 ч.л

томатная паста 2 ст.л

аджика 1 ст.л

чеснок 20 г

кинза 50 г + петрушка 30 г

вода 50–70 мл.

соль 1 ч.л. + 1 ч.л.

растительное масло для обжарки

Как приготовить соте из баклажанов с мясом