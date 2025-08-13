Укр

Ничего вкуснее вы не ели: роскошное соте из баклажанов и мяса в духовке

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Летом это самое вкусное блюдо
Летом это самое вкусное блюдо. Фото Freepik

Это сотое просто тает во рту

Мы уже рассказывали, как замариновать баклажаны с перцем. А теперь предлагаем приготовить еще один вкусный вариант из этих овощей — соте, которое станет не просто закуской, а полноценным блюдом для семейного обеда или ужина.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Повар UA".

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) 800 г
  • баклажаны 800-900 г
  • помидоры 800 г
  • лук 200 г
  • морковь 200 г
  • сладкий перец 200 г
  • хмели-сунели 2 ч.л
  • томатная паста 2 ст.л
  • аджика 1 ст.л
  • чеснок 20 г
  • кинза 50 г + петрушка 30 г
  • вода 50–70 мл.
  • соль 1 ч.л. + 1 ч.л.
  • растительное масло для обжарки

Как приготовить соте из баклажанов с мясом

  1. Мясо нарезаем длинными полосками. Баклажаны и перец — крупной соломкой.
  2. Баклажаны солим и оставляем на 20 минут, чтобы пустили сок. Лук режем четверть кольцами — солим.
  3. Морковь нарезаем соломкой, зелень — измельчаем.
  4. Помидоры заливаем кипятком и оставляем на несколько минут. Снимаем шкурку и нарезаем кубиком.
  5. Мясо обжариваем примерно 12-15 минут, до румяной корочки. Перекладываем в посуду, в которой будем запекать.
  6. С баклажанов хорошо отжимаем сок и обжариваем 7-8 минут. По готовности соединяем с мясом.
  7. Лук обжариваем 5-6 минут, добавляем морковь и перец и жарим еще 7-8 минут. После добавляем помидоры и все специи и зелень.
  8. Готовую зажарку соединяем с мясом и баклажанами, добавляем воду и перемешиваем.
  9. Накрываем фольгой и ставим запекаться на 25 минут при t 180°С.
