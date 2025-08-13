Ничего вкуснее вы не ели: роскошное соте из баклажанов и мяса в духовке
-
-
Читати українською
Это сотое просто тает во рту
Мы уже рассказывали, как замариновать баклажаны с перцем. А теперь предлагаем приготовить еще один вкусный вариант из этих овощей — соте, которое станет не просто закуской, а полноценным блюдом для семейного обеда или ужина.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Повар UA".
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) 800 г
- баклажаны 800-900 г
- помидоры 800 г
- лук 200 г
- морковь 200 г
- сладкий перец 200 г
- хмели-сунели 2 ч.л
- томатная паста 2 ст.л
- аджика 1 ст.л
- чеснок 20 г
- кинза 50 г + петрушка 30 г
- вода 50–70 мл.
- соль 1 ч.л. + 1 ч.л.
- растительное масло для обжарки
Как приготовить соте из баклажанов с мясом
- Мясо нарезаем длинными полосками. Баклажаны и перец — крупной соломкой.
- Баклажаны солим и оставляем на 20 минут, чтобы пустили сок. Лук режем четверть кольцами — солим.
- Морковь нарезаем соломкой, зелень — измельчаем.
- Помидоры заливаем кипятком и оставляем на несколько минут. Снимаем шкурку и нарезаем кубиком.
- Мясо обжариваем примерно 12-15 минут, до румяной корочки. Перекладываем в посуду, в которой будем запекать.
- С баклажанов хорошо отжимаем сок и обжариваем 7-8 минут. По готовности соединяем с мясом.
- Лук обжариваем 5-6 минут, добавляем морковь и перец и жарим еще 7-8 минут. После добавляем помидоры и все специи и зелень.
- Готовую зажарку соединяем с мясом и баклажанами, добавляем воду и перемешиваем.
- Накрываем фольгой и ставим запекаться на 25 минут при t 180°С.