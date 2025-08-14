Укр

Запеченные яблоки с ароматной начинкой: сладость и польза в одном блюде (видео)

Мария Швец
Ароматные, полезные, аппетитные, для всей семьи. Фото instagram.com

Вкусный низкокалорийный десерт

Яблоко – один из самых любимых фруктов в украинской кухне. Его добавляют в пироги, начиняют мясо, сушат на компот и, конечно, запекают. Ароматная шарлотка – классика, которую знает каждый, но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – печеные яблоки с орехами и сухофруктами.

Такой десерт прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным, дарит уют и наполняет дом неповторимым ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить печеные яблоки с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

  • яблоки – 6 шт.;
  • овсянка – 4 ст. л.;
  • орехи – 3 ст. л.;
  • сухофрукты – 3 ст. л.;
  • сахар – 1–2 ст. л. (по вкусу);
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • мед – 1–2 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Хорошо помыть яблоки и аккуратно удалить серединку, не прорезая насквозь.
  2. Смешать в миске овсянку, измельченные орехи, сухофрукты, сахар и корицу.
  3. По желанию добавить мед для более мягкого вкуса.
  4. Наполнить яблоки приготовленной начинкой, положить сверху по кусочку сливочного масла.
  5. Выложить яблоки в форму для запекания, налить немного воды на дно и накрыть фольгой.
  6. Запекать в разогретой духовке при 180 °C 30–40 минут, снять фольгу в конце румяной корочки.
