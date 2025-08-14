Запеченные яблоки с ароматной начинкой: сладость и польза в одном блюде (видео)

Вкусный низкокалорийный десерт

Яблоко – один из самых любимых фруктов в украинской кухне. Его добавляют в пироги, начиняют мясо, сушат на компот и, конечно, запекают. Ароматная шарлотка – классика, которую знает каждый, но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – печеные яблоки с орехами и сухофруктами.

Такой десерт прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным, дарит уют и наполняет дом неповторимым ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить печеные яблоки с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

яблоки – 6 шт.;

овсянка – 4 ст. л.;

орехи – 3 ст. л.;

сухофрукты – 3 ст. л.;

сахар – 1–2 ст. л. (по вкусу);

корица – 0,5 ч. л.;

сливочное масло – 30 г;

мед – 1–2 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления: