Запеченные яблоки с ароматной начинкой: сладость и польза в одном блюде (видео)
Вкусный низкокалорийный десерт
Яблоко – один из самых любимых фруктов в украинской кухне. Его добавляют в пироги, начиняют мясо, сушат на компот и, конечно, запекают. Ароматная шарлотка – классика, которую знает каждый, но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – печеные яблоки с орехами и сухофруктами.
Такой десерт прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным, дарит уют и наполняет дом неповторимым ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить печеные яблоки с орехами и сухофруктами
Ингредиенты:
- яблоки – 6 шт.;
- овсянка – 4 ст. л.;
- орехи – 3 ст. л.;
- сухофрукты – 3 ст. л.;
- сахар – 1–2 ст. л. (по вкусу);
- корица – 0,5 ч. л.;
- сливочное масло – 30 г;
- мед – 1–2 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Хорошо помыть яблоки и аккуратно удалить серединку, не прорезая насквозь.
- Смешать в миске овсянку, измельченные орехи, сухофрукты, сахар и корицу.
- По желанию добавить мед для более мягкого вкуса.
- Наполнить яблоки приготовленной начинкой, положить сверху по кусочку сливочного масла.
- Выложить яблоки в форму для запекания, налить немного воды на дно и накрыть фольгой.
- Запекать в разогретой духовке при 180 °C 30–40 минут, снять фольгу в конце румяной корочки.