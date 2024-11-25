Тот самый дешевый салат с сердечками можно приготовить еще вкуснее: простой рецепт (видео)

Сытный салат с куриными сердцами

Вкусные салаты – это блюда, которые выручают, когда нужно сытно и вкусно поесть, а времени много тратить не хочется. Мы рассказывали, как приготовить красивый салат со свеклой. Теперь делимся рецептом аппетитного перекуса с куриными сердечками.

В интернете существует множество вариаций этого салата. Удачным рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником _lady.stegantseva_

Ингредиенты:

куриные сердца

лук

яйца

маринованные огурцы

растительное масло для жарки

чеснок/соевый соус

Для заправки

сметана

соевый соус

горчица

Способ приготовления:

Куриные сердца зачищаем от пленок и жира. Разрезаем их пополам. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем сердечки на сковороду, перемешиваем и не трогаем, пока из сковородки не испарится вся вода. Тогда обжариваем в корочку, добавляем чеснок и соевый соус и тушим до полной готовности. Лук мелко крошим. Добавляем в нее соль, сахар и кипяток и маринуем. Отставляем и занимаемся другими компонентами. Яйца отвариваем вкрутую. Когда они остынут, чистим от скорлупы и нарезаем кубиком. Отправляем в миску. Добавляем туда огурцы нарезанные кубиком. С лука сливаем воду и тоже отправляем ее в салатницу. Добавляем туда уже остывшие сердечки. Для соуса смешиваем вместе сметану и соевый соус, а также немного горчицы. Заправляем салат, солим и перчим.

Рецепт очень простой, а блюдо получается очень вкусным и сытным. Также мы рассказывали, как приготовить сырный суп с колбасками.