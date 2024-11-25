Тот самый дешевый салат с сердечками можно приготовить еще вкуснее: простой рецепт (видео)
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Сытный салат с куриными сердцами
Вкусные салаты – это блюда, которые выручают, когда нужно сытно и вкусно поесть, а времени много тратить не хочется. Мы рассказывали, как приготовить красивый салат со свеклой. Теперь делимся рецептом аппетитного перекуса с куриными сердечками.
В интернете существует множество вариаций этого салата. Удачным рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником _lady.stegantseva_
Ингредиенты:
- куриные сердца
- лук
- яйца
- маринованные огурцы
- растительное масло для жарки
- чеснок/соевый соус
Для заправки
- сметана
- соевый соус
- горчица
Способ приготовления:
- Куриные сердца зачищаем от пленок и жира. Разрезаем их пополам. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Высыпаем сердечки на сковороду, перемешиваем и не трогаем, пока из сковородки не испарится вся вода. Тогда обжариваем в корочку, добавляем чеснок и соевый соус и тушим до полной готовности.
- Лук мелко крошим. Добавляем в нее соль, сахар и кипяток и маринуем. Отставляем и занимаемся другими компонентами.
- Яйца отвариваем вкрутую. Когда они остынут, чистим от скорлупы и нарезаем кубиком. Отправляем в миску.
- Добавляем туда огурцы нарезанные кубиком. С лука сливаем воду и тоже отправляем ее в салатницу. Добавляем туда уже остывшие сердечки.
- Для соуса смешиваем вместе сметану и соевый соус, а также немного горчицы. Заправляем салат, солим и перчим.
Рецепт очень простой, а блюдо получается очень вкусным и сытным. Также мы рассказывали, как приготовить сырный суп с колбасками.