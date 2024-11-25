Той самий дешевий салат з сердечками можна приготувати ще смачніше: простий рецепт (відео)
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Ситний салат з курячими серцями
Смачні салати — це страви, які виручають, коли потрібно ситно і смачно поїсти, а часу багато витрачати не хочеться. Ми розповідали, як приготувати красивий салат з буряком. Тепер ділимось рецептом апетитного перекусу з курячими сердечками.
В інтернеті існує дуже багато варіацій цього салату. Вдалим рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком _lady.stegantseva_
Інгредієнти:
- курячі серця
- цибуля
- яйця
- мариновані огірки
- рослинна олія для смаження
- часник/соєвий соус
Для заправки
- сметана
- соєвий соус
- гірчиця
Спосіб приготування:
- Курячі серця зачищаємо від плівок і жиру. Розрізаємо їх навпіл. Розігріваємо сковороду з рослинною олією.
- Висипаємо сердечка на сковорідку, перемішуємо і не чіпаємо, поки зі сковорідки не випарується вся вода. Тоді обсмажуємо до скоринки, додаємо часник та соєвий соус і тушкуємо до повної готовності.
- Цибулю дрібно кришимо. Додаємо до неї сіль, цукор та окріп і маринуємо. Відставляємо і займаємось іншими компонентами.
- Яйця відварюємо накруто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи і нарізаємо кубиком. Відправляємо у миску.
- Додаємо туди огірки, нарізані кубиком. З цибулі зливаємо воду і теж відправляємо її у салатницю. Додаємо туди сердечка, що вже охололи.
- Для соусу змішуємо разом сметану та соєвий соус, а також трохи гірчиці. Заправляємо салат, солимо та перчимо.
Рецепт дуже простий, а страва виходить надзвичайно смачною та ситною. Також ми розповідали, як приготувати сирний суп з ковбасками.