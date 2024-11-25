Той самий дешевий салат з сердечками можна приготувати ще смачніше: простий рецепт (відео)

Ситний салат з курячими серцями

Смачні салати — це страви, які виручають, коли потрібно ситно і смачно поїсти, а часу багато витрачати не хочеться. Ми розповідали, як приготувати красивий салат з буряком. Тепер ділимось рецептом апетитного перекусу з курячими сердечками.

В інтернеті існує дуже багато варіацій цього салату. Вдалим рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком _lady.stegantseva_

Інгредієнти:

курячі серця

цибуля

яйця

мариновані огірки

рослинна олія для смаження

часник/соєвий соус

Для заправки

сметана

соєвий соус

гірчиця

Спосіб приготування:

Курячі серця зачищаємо від плівок і жиру. Розрізаємо їх навпіл. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Висипаємо сердечка на сковорідку, перемішуємо і не чіпаємо, поки зі сковорідки не випарується вся вода. Тоді обсмажуємо до скоринки, додаємо часник та соєвий соус і тушкуємо до повної готовності. Цибулю дрібно кришимо. Додаємо до неї сіль, цукор та окріп і маринуємо. Відставляємо і займаємось іншими компонентами. Яйця відварюємо накруто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи і нарізаємо кубиком. Відправляємо у миску. Додаємо туди огірки, нарізані кубиком. З цибулі зливаємо воду і теж відправляємо її у салатницю. Додаємо туди сердечка, що вже охололи. Для соусу змішуємо разом сметану та соєвий соус, а також трохи гірчиці. Заправляємо салат, солимо та перчимо.

Рецепт дуже простий, а страва виходить надзвичайно смачною та ситною. Також ми розповідали, як приготувати сирний суп з ковбасками.