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Готовится легко – получается эффектным: как приготовить вкусный маковник к чаю

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное и быстрое блюдо
Вкусное и быстрое блюдо. Фото ru.freepik.com

Готовится быстро, съедается еще быстрее

Десерты с маком всегда вызывают теплые воспоминания о детстве и домашнем уюте. В частности на Маковия мама или бабушки вероятно готовили лепешки с маком, пекли пирожки или жарили блины с этими зернышками.

Однако выпечка с маком популярна в любой сезон, поэтому сегодня мы предлагаем испечь маковник к чаю. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tanya.perchik".

Как приготовить маковник

Ингредиенты для теста:

  • молотый мак – 160 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • молоко – 300 мл;
  • сахарная пудра – 90 г;
  • манная крупа – 70 г;
  • сливочное масло – 80 г;
  • разрыхлитель – 8 г;
  • яблоко – 1 шт.;

Ингредиенты для шоколадной поливки:

  • орехи – 50 г;
  • шоколад – 120 г;
  • вода – 25 мл;

Способ приготовления:

1.Мак промыть, запарить горячим молоком, проварить 2 минуты.

2.Накрыть крышкой и оставить на час.

3.Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.

4.Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.

5.Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.

6.Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.

7.Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.

8.Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут.

9.Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.

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#Мак #Выпечка #Готовим дома