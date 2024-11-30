Готовится легко – получается эффектным: как приготовить вкусный маковник к чаю
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Готовится быстро, съедается еще быстрее
Десерты с маком всегда вызывают теплые воспоминания о детстве и домашнем уюте. В частности на Маковия мама или бабушки вероятно готовили лепешки с маком, пекли пирожки или жарили блины с этими зернышками.
Однако выпечка с маком популярна в любой сезон, поэтому сегодня мы предлагаем испечь маковник к чаю. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tanya.perchik".
Как приготовить маковник
Ингредиенты для теста:
- молотый мак – 160 г;
- яйцо – 3 шт.;
- молоко – 300 мл;
- сахарная пудра – 90 г;
- манная крупа – 70 г;
- сливочное масло – 80 г;
- разрыхлитель – 8 г;
- яблоко – 1 шт.;
Ингредиенты для шоколадной поливки:
- орехи – 50 г;
- шоколад – 120 г;
- вода – 25 мл;
Способ приготовления:
1.Мак промыть, запарить горячим молоком, проварить 2 минуты.
2.Накрыть крышкой и оставить на час.
3.Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.
4.Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.
5.Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.
6.Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.
7.Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.
8.Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут.
9.Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.