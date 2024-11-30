Готовится легко – получается эффектным: как приготовить вкусный маковник к чаю

Готовится быстро, съедается еще быстрее

Десерты с маком всегда вызывают теплые воспоминания о детстве и домашнем уюте. В частности на Маковия мама или бабушки вероятно готовили лепешки с маком, пекли пирожки или жарили блины с этими зернышками.

Однако выпечка с маком популярна в любой сезон, поэтому сегодня мы предлагаем испечь маковник к чаю. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tanya.perchik".

Как приготовить маковник

Ингредиенты для теста:

молотый мак – 160 г;

яйцо – 3 шт.;

молоко – 300 мл;

сахарная пудра – 90 г;

манная крупа – 70 г;

сливочное масло – 80 г;

разрыхлитель – 8 г;

яблоко – 1 шт.;

Ингредиенты для шоколадной поливки:

орехи – 50 г;

шоколад – 120 г;

вода – 25 мл;

Способ приготовления:

1.Мак промыть, запарить горячим молоком, проварить 2 минуты.

2.Накрыть крышкой и оставить на час.

3.Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.

4.Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.

5.Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.

6.Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.

7.Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.

8.Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут.

9.Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.