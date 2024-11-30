Готується легко — виходить ефектним: як приготувати смачний маківник до чаю
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Готується швидко, з'їдається ще швидше
Десерти з маком завжди викликають теплі спогади про дитинство та домашній затишок. Зокрема на Маковія мама чи бабусі ймовірно готували коржики з маком, пекли пиріжки чи смажили млинці з цими зернятками.
Однак випічка з маком популярна у будь-який сезон, а тому сьогодні ми пропонуємо спекти маківник до чаю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya.perchik".
Як приготувати маківник
Інгредієнти для тіста:
- мелений мак – 160 г;
- яйце – 3 шт.;
- молоко – 300 мл;
- цукрова пудра – 90 г;
- манна крупа – 70 г;
- вершкове масло – 80 г;
- розпушувач – 8 г;
- яблуко – 1 шт.;
Інгредієнти для шоколадної поливки:
- горіхи – 50 г;
- шоколад – 120 г;
- вода – 25 мл;
Спосіб приготування:
1.Мак промити, запарити гарячим молоком, проварити 2 хвилини.
2.Накрити кришкою та залишити на годину.
3.Мʼяке вершкове масло збити з цукровою пудрою та яєчними жовтками.
4.Додати макову масу, яка охолонула, частинами та добре перемішати.
5.Манну крупу зʼєднати з розпушувачем та додати у макове тісто.
6.Яблуко почистити, натерти на терці та додати в тісто.
7.Яєчні білки збити з дрібкою солі до стійкості, частинами додати в макове тісто та обережно перемішати.
8.Перекласти у форму розміром 24х10 см та випікати в розігрітій до 180 градусів духовці, приблизно 50 хвилин.
9.Готовий пиріг охолодити та прикрасити розтопленим шоколадом та волоськими горіхами.