Готується легко — виходить ефектним: як приготувати смачний маківник до чаю

Готується швидко, з'їдається ще швидше

Десерти з маком завжди викликають теплі спогади про дитинство та домашній затишок. Зокрема на Маковія мама чи бабусі ймовірно готували коржики з маком, пекли пиріжки чи смажили млинці з цими зернятками.

Однак випічка з маком популярна у будь-який сезон, а тому сьогодні ми пропонуємо спекти маківник до чаю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати маківник

Інгредієнти для тіста:

мелений мак – 160 г;

яйце – 3 шт.;

молоко – 300 мл;

цукрова пудра – 90 г;

манна крупа – 70 г;

вершкове масло – 80 г;

розпушувач – 8 г;

яблуко – 1 шт.;

Інгредієнти для шоколадної поливки:

горіхи – 50 г;

шоколад – 120 г;

вода – 25 мл;

Спосіб приготування:

1.Мак промити, запарити гарячим молоком, проварити 2 хвилини.

2.Накрити кришкою та залишити на годину.

3.Мʼяке вершкове масло збити з цукровою пудрою та яєчними жовтками.

4.Додати макову масу, яка охолонула, частинами та добре перемішати.

5.Манну крупу зʼєднати з розпушувачем та додати у макове тісто.

6.Яблуко почистити, натерти на терці та додати в тісто.

7.Яєчні білки збити з дрібкою солі до стійкості, частинами додати в макове тісто та обережно перемішати.

8.Перекласти у форму розміром 24х10 см та випікати в розігрітій до 180 градусів духовці, приблизно 50 хвилин.

9.Готовий пиріг охолодити та прикрасити розтопленим шоколадом та волоськими горіхами.