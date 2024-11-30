К картофелю, каше или макаронам: эти тефтели станут идеальным дополнением к любому гарниру (видео)
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Прекрасное блюдо для повседневного меню
К рису можно запечь вкусную скумбрию, к пюре подать куриные бедрышки, а к гречке пожарить котлетки. А можно приготовить вкусные тефтельки, которые вкусно будет есть с любым из этих гарниров.
Готовятся они легко, получаются бюджетными и вкусными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- масло – 10 г;
- рис вареный – 300 г;
- соль, перец – по вкусу;
- сметана – 100 г. + 1 ч. л.
- сыр твердый – 100 г;
- чеснок – 1 зубец;
- вода – 100 г;
- перец болгарский – по желанию;
Способ приготовления:
1.Лук мелко нарезать, обжарить до золотистости.
2.Рис отварить до полуготовности.
3.Смешать фарш, лук, рис, соль и любимые специи.
4.Сформировать котлеты, выложить в форму для запекания.
5.Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
6.Смешать сметану, горчицу, тертый сыр, чеснок и воду.
7.Залить котлеты соусом.
8. Запечь еще в течение 20-25 минут.