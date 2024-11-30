К картофелю, каше или макаронам: эти тефтели станут идеальным дополнением к любому гарниру (видео)

Прекрасное блюдо для повседневного меню

К рису можно запечь вкусную скумбрию, к пюре подать куриные бедрышки, а к гречке пожарить котлетки. А можно приготовить вкусные тефтельки, которые вкусно будет есть с любым из этих гарниров.

Готовятся они легко, получаются бюджетными и вкусными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 1 кг;

лук – 1 шт.;

масло – 10 г;

рис вареный – 300 г;

соль, перец – по вкусу;

сметана – 100 г. + 1 ч. л.

сыр твердый – 100 г;

чеснок – 1 зубец;

вода – 100 г;

перец болгарский – по желанию;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нарезать, обжарить до золотистости.

2.Рис отварить до полуготовности.

3.Смешать фарш, лук, рис, соль и любимые специи.

4.Сформировать котлеты, выложить в форму для запекания.

5.Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

6.Смешать сметану, горчицу, тертый сыр, чеснок и воду.

7.Залить котлеты соусом.

8. Запечь еще в течение 20-25 минут.