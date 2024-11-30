До картоплі, каші чи макаронів: ці тефтельки стануть ідеальним доповненням до будь-якого гарніру (відео)
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Чудова страва для повсякденного меню
До рису можна запекти смачну скумбрію, до пюре подати курячі стегенця, а до гречки посмажити котлетки. А можна приготувати смачні тефтельки, які смачно буде їсти з будь-яким із цих гарнірів.
Готуються вони легко, виходять бюджетними та смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Інгредієнти:
- фарш з курячого філе – 1 кг;
- цибуля – 1 шт.;
- олія – 10 г;
- рис варений – 300 г;
- сіль, перець – за смаком;
- сметана – 100 г. + 1 ч. л. гірчиці;
- сир твердий – 100 г;
- часник – 1 зубець;
- вода – 100 г;
- перець болгарський – за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості.
2.Рис відварити до напівготовності.
3.Змішати фарш, цибулю, рис, сіль і улюблені спеції.
4.Сформувати котлети, викласти на форму для запікання.
5.Відправити в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів.
6.Змішати сметану, гірчицю, тертий сир, часник і воду.
7.Залити котлети соусом.
8.Запекти ще протягом 20-25 хвилин.