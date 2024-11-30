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До картоплі, каші чи макаронів: ці тефтельки стануть ідеальним доповненням до будь-якого гарніру (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Апетитні, соковиті, м'які, на обід та вечерю для всієї родини
Апетитні, соковиті, м'які, на обід та вечерю для всієї родини. Фото 1000.menu

Чудова страва для повсякденного меню

До рису можна запекти смачну скумбрію, до пюре подати курячі стегенця, а до гречки посмажити котлетки. А можна приготувати смачні тефтельки, які смачно буде їсти з будь-яким із цих гарнірів.

Готуються вони легко, виходять бюджетними та смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Інгредієнти:

  • фарш з курячого філе – 1 кг;
  • цибуля – 1 шт.;
  • олія – 10 г;
  • рис варений – 300 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • сметана – 100 г. + 1 ч. л. гірчиці;
  • сир твердий – 100 г;
  • часник – 1 зубець;
  • вода – 100 г;
  • перець болгарський – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості.

2.Рис відварити до напівготовності.

3.Змішати фарш, цибулю, рис, сіль і улюблені спеції.

4.Сформувати котлети, викласти на форму для запікання.

5.Відправити в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів.

6.Змішати сметану, гірчицю, тертий сир, часник і воду.

7.Залити котлети соусом.

8.Запекти ще протягом 20-25 хвилин.

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#М'ясо #Готуємо вдома #тефтелі