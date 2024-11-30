До картоплі, каші чи макаронів: ці тефтельки стануть ідеальним доповненням до будь-якого гарніру (відео)

Чудова страва для повсякденного меню

До рису можна запекти смачну скумбрію, до пюре подати курячі стегенця, а до гречки посмажити котлетки. А можна приготувати смачні тефтельки, які смачно буде їсти з будь-яким із цих гарнірів.

Готуються вони легко, виходять бюджетними та смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Інгредієнти:

фарш з курячого філе – 1 кг;

цибуля – 1 шт.;

олія – 10 г;

рис варений – 300 г;

сіль, перець – за смаком;

сметана – 100 г. + 1 ч. л. гірчиці;

сир твердий – 100 г;

часник – 1 зубець;

вода – 100 г;

перець болгарський – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості.

2.Рис відварити до напівготовності.

3.Змішати фарш, цибулю, рис, сіль і улюблені спеції.

4.Сформувати котлети, викласти на форму для запікання.

5.Відправити в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів.

6.Змішати сметану, гірчицю, тертий сир, часник і воду.

7.Залити котлети соусом.

8.Запекти ще протягом 20-25 хвилин.