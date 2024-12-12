Заворачиваем курицу в бекон и готовим нереальную вкуснятину на праздничный стол: роскошный рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный рецепт к праздничному столу
Закуски, которые мы ставим на праздничный стол, хочется готовить не только вкусными, но и привлекательными с виду. Мы делились рецептом замечательной закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как приготовить куриное филе особенно вкусным и сочным. Секрет состоит в том, чтобы приготовить его в беконе.
Рецептом поделились в кулинарном блоге kylinariya439. Это блюдо очень простое и готовится легко. А результат – нежная курочка с сыром внутри, завернутая в ароматный бекон. Прекрасно подойдет к любому праздничному столу.
Ингредиенты:
- Филе — 3 шт
- Бекон — 160 г
- Соль/специи по вкусу
- Крем сыр/сметана — 100 г
- Сыр — 60 г
- Помидор
- Зелень
Способ приготовления:
- Сначала делаем начинку. Для этого сочетаем крем творог или сметану и мелко накрошенную зелень. Крошим небольшими кусочками помидоры и тоже вмешиваем в начинку.
- Каждое куриное филе разрезаем на 2 части. Осторожно отбиваем мясо, распластывая.
- Добавляем на курицу соль и любимые специи. На серединку каждого кусочка выкладываем начинку.
- Закручиваем мясо в рулетик, который заворачиваем в бекон. Повторяем также со всем другим мясом и выкладываем в форму для запекания.
- Ставим рулетики выпекаться на 45 минут в духовку. После этого можно пробовать.
Эти сочные куриные рулетики — отличное основное блюдо. К нему подойдет любой гарнир, например, оригинальная и аппетитная картошка-гармошка.