Заворачиваем курицу в бекон и готовим нереальную вкуснятину на праздничный стол: роскошный рецепт (видео)

Прекрасный рецепт к праздничному столу

Закуски, которые мы ставим на праздничный стол, хочется готовить не только вкусными, но и привлекательными с виду. Мы делились рецептом замечательной закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как приготовить куриное филе особенно вкусным и сочным. Секрет состоит в том, чтобы приготовить его в беконе.

Рецептом поделились в кулинарном блоге kylinariya439. Это блюдо очень простое и готовится легко. А результат – нежная курочка с сыром внутри, завернутая в ароматный бекон. Прекрасно подойдет к любому праздничному столу.

Ингредиенты:

Филе — 3 шт

Бекон — 160 г

Соль/специи по вкусу

Крем сыр/сметана — 100 г

Сыр — 60 г

Помидор

Зелень

Способ приготовления:

Сначала делаем начинку. Для этого сочетаем крем творог или сметану и мелко накрошенную зелень. Крошим небольшими кусочками помидоры и тоже вмешиваем в начинку. Каждое куриное филе разрезаем на 2 части. Осторожно отбиваем мясо, распластывая. Добавляем на курицу соль и любимые специи. На серединку каждого кусочка выкладываем начинку. Закручиваем мясо в рулетик, который заворачиваем в бекон. Повторяем также со всем другим мясом и выкладываем в форму для запекания. Ставим рулетики выпекаться на 45 минут в духовку. После этого можно пробовать.

Эти сочные куриные рулетики — отличное основное блюдо. К нему подойдет любой гарнир, например, оригинальная и аппетитная картошка-гармошка.