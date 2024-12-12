Загортаємо курку в бекон і готуємо нереальну смакоту на святковий стіл: розкішний рецепт (відео)

Чудовий рецепт до святкового столу

Закуски, які ми ставимо на святковий стіл, хочеться готувати не лише смачними, а й привабливими на вигляд. Ми ділились рецептом чудової закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як приготувати куряче філе особливо смачним і соковитим. Секрет у тому, щоб приготувати його в беконі.

Рецептом поділились у кулінарному блозі kylinariya439. Ця страва надзвичайно проста і готується легко. А результат — ніжна курочка з сиром всередині, загорнута в ароматний бекон. Чудово пасуватиме будь-якому святковому столу.

Інгредієнти:

Філе — 3 шт

Бекон — 160 г

Сіль/спеції до смаку

Крем сир/сметана — 100 г

Сир — 60 г

Помідор

Зелень

Спосіб приготування:

Спочатку робимо начинку. Для цього поєднуємо крем сир або сметану та дрібно накришену зелень. Кришимо невеликими шматочками помідори і теж вмішуємо в начинку. Кожне куряче філе розрізаємо на 2 частини. Обережно відбиваємо м’ясо, розпластуючи. Додаємо на курку сіль та улюблені спеції. На серединку кожного шматочка викладаємо начинку. Закручуємо м’ясо в рулетик, який загортаємо в бекон. Повторюємо так само з усім іншим мʼясом та викладаємо у форму для запікання. Ставимо рулетики випікатися на 45 хвилин в духовку. Після цього можна куштувати.

Ці соковиті курячі рулетики — чудова основна страва. До неї пасуватиме будь-який гарнір, наприклад, оригінальна і апетитна картопля-гармошка.