Загортаємо курку в бекон і готуємо нереальну смакоту на святковий стіл: розкішний рецепт (відео)
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Чудовий рецепт до святкового столу
Закуски, які ми ставимо на святковий стіл, хочеться готувати не лише смачними, а й привабливими на вигляд. Ми ділились рецептом чудової закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як приготувати куряче філе особливо смачним і соковитим. Секрет у тому, щоб приготувати його в беконі.
Рецептом поділились у кулінарному блозі kylinariya439. Ця страва надзвичайно проста і готується легко. А результат — ніжна курочка з сиром всередині, загорнута в ароматний бекон. Чудово пасуватиме будь-якому святковому столу.
Інгредієнти:
- Філе — 3 шт
- Бекон — 160 г
- Сіль/спеції до смаку
- Крем сир/сметана — 100 г
- Сир — 60 г
- Помідор
- Зелень
Спосіб приготування:
- Спочатку робимо начинку. Для цього поєднуємо крем сир або сметану та дрібно накришену зелень. Кришимо невеликими шматочками помідори і теж вмішуємо в начинку.
- Кожне куряче філе розрізаємо на 2 частини. Обережно відбиваємо м’ясо, розпластуючи.
- Додаємо на курку сіль та улюблені спеції. На серединку кожного шматочка викладаємо начинку.
- Закручуємо м’ясо в рулетик, який загортаємо в бекон. Повторюємо так само з усім іншим мʼясом та викладаємо у форму для запікання.
- Ставимо рулетики випікатися на 45 хвилин в духовку. Після цього можна куштувати.
Ці соковиті курячі рулетики — чудова основна страва. До неї пасуватиме будь-який гарнір, наприклад, оригінальна і апетитна картопля-гармошка.