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Загортаємо курку в бекон і готуємо нереальну смакоту на святковий стіл: розкішний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ну дуже апетитна курочка в беконі Новина оновлена 12 грудня 2024, 22:30
Ну дуже апетитна курочка в беконі. Фото shuba.life

Чудовий рецепт до святкового столу

Закуски, які ми ставимо на святковий стіл, хочеться готувати не лише смачними, а й привабливими на вигляд. Ми ділились рецептом чудової закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як приготувати куряче філе особливо смачним і соковитим. Секрет у тому, щоб приготувати його в беконі.

Рецептом поділились у кулінарному блозі kylinariya439. Ця страва надзвичайно проста і готується легко. А результат — ніжна курочка з сиром всередині, загорнута в ароматний бекон. Чудово пасуватиме будь-якому святковому столу.

Інгредієнти:

  • Філе — 3 шт
  • Бекон — 160 г
  • Сіль/спеції до смаку
  • Крем сир/сметана — 100 г
  • Сир — 60 г
  • Помідор
  • Зелень

Спосіб приготування:

  1. Спочатку робимо начинку. Для цього поєднуємо крем сир або сметану та дрібно накришену зелень. Кришимо невеликими шматочками помідори і теж вмішуємо в начинку.
  2. Кожне куряче філе розрізаємо на 2 частини. Обережно відбиваємо м’ясо, розпластуючи.
  3. Додаємо на курку сіль та улюблені спеції. На серединку кожного шматочка викладаємо начинку.
  4. Закручуємо м’ясо в рулетик, який загортаємо в бекон. Повторюємо так само з усім іншим мʼясом та викладаємо у форму для запікання.
  5. Ставимо рулетики випікатися на 45 хвилин в духовку. Після цього можна куштувати.

Ці соковиті курячі рулетики — чудова основна страва. До неї пасуватиме будь-який гарнір, наприклад, оригінальна і апетитна картопля-гармошка.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Бекон #Курка