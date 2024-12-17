Эффектный, вкусный и сытный: такой салат понравится близким (видео)
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Салат готовится достаточно быстро
Существует множество рецептов сытных и вкусных блюд. Салаты можно приготовить с зеленью, сделать привычную "Шубу" или сытный и мясной.
Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт блюда, которое получается не только вкусным и сытным, но и эффектным на вид. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ya.na.kukhnyu".
Как приготовить салат "Подсолнух"
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- лук – 1 шт.;
- филе — 1 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- кукуруза — 1 банка;
- маслины;
- чипсы;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить и остудить, затем нарезать небольшими кубиками.
2.Отварить куриные яйца, отделить белки от желтков.
3.Очистить лук и грибы, нарезать небольшими кусочками.
4. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и выложить лук, затем добавить к нему грибы, обжаривать до испарения жидкости, а затем переложить в тарелку.
5. Сыр натереть на терке, а маслины без косточек разрезать пополам.
6.Выложить курицу на дно салатника, затем тонкий слой майонеза, поверх морковь и грибы, и снова промазать майонезом, натереть желток на большой терке и выложить сверху, затем слой сыра, майонеза и белка.
7.Подготовленные маслины выложить по кругу, а по краям произвести имитацию лепестков подсолнечника из чипсов. Отправить салат на 15-30 минут в холодильник.