Эффектный, вкусный и сытный: такой салат понравится близким (видео)

Салат готовится достаточно быстро

Существует множество рецептов сытных и вкусных блюд. Салаты можно приготовить с зеленью, сделать привычную "Шубу" или сытный и мясной.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт блюда, которое получается не только вкусным и сытным, но и эффектным на вид. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ya.na.kukhnyu".

Как приготовить салат "Подсолнух"

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

лук – 1 шт.;

филе — 1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

яйца — 4 шт.;

кукуруза — 1 банка;

маслины;

чипсы;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить и остудить, затем нарезать небольшими кубиками.

2.Отварить куриные яйца, отделить белки от желтков.

3.Очистить лук и грибы, нарезать небольшими кусочками.

4. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и выложить лук, затем добавить к нему грибы, обжаривать до испарения жидкости, а затем переложить в тарелку.

5. Сыр натереть на терке, а маслины без косточек разрезать пополам.

6.Выложить курицу на дно салатника, затем тонкий слой майонеза, поверх морковь и грибы, и снова промазать майонезом, натереть желток на большой терке и выложить сверху, затем слой сыра, майонеза и белка.

7.Подготовленные маслины выложить по кругу, а по краям произвести имитацию лепестков подсолнечника из чипсов. Отправить салат на 15-30 минут в холодильник.