Ефектний, смачний та ситний: такий салат сподобається близьким (відео)

Салат готується досить швидко

Існує безліч рецептів ситних та смачних страв. Салати можна приготувати з зеленню, зробити звичну "Шубу" або ж ситний та м'ясний.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт страви, яка виходить не лише смачною та ситною, але й ефектною на вигляд. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ya.na.kukhnyu".

Як приготувати салат "Соняшник"

Інгредієнти:

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

філе — 1 шт.;

твердий сир — 200 г;

яйця — 4 шт.;

кукурудза — 1 банка;

маслини;

чипси;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками.

2.Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.

3.Очистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками.

4.Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.

5.Сир натерти на тертці, а маслини без кісточок розрізати навпіл.

6.Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.

7.Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробити імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.