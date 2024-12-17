Ефектний, смачний та ситний: такий салат сподобається близьким (відео)
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Салат готується досить швидко
Існує безліч рецептів ситних та смачних страв. Салати можна приготувати з зеленню, зробити звичну "Шубу" або ж ситний та м'ясний.
Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт страви, яка виходить не лише смачною та ситною, але й ефектною на вигляд. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ya.na.kukhnyu".
Як приготувати салат "Соняшник"
Інгредієнти:
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- філе — 1 шт.;
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- кукурудза — 1 банка;
- маслини;
- чипси;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками.
2.Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.
3.Очистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками.
4.Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.
5.Сир натерти на тертці, а маслини без кісточок розрізати навпіл.
6.Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.
7.Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробити імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.