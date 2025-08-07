Укр

Такие помидоры соберут всех за столом: рецепт квашеных овощей с горчицей

Мария Швец
Читати українською
Очень простой рецепт закваски помидоров без стерилизации
Квашенные помидоры долго не хранятся, потому что быстро съедаются

Помидоры – это один из самых любимых и популярных овощей во всем мире. Их добавляют в салаты, супы, соусы, запекают, вялят, маринуют и, конечно, квасят. Особую популярность в последнее время приобрели закусочные помидоры в зеленой заправке — с чесноком, зеленью и ароматным маслом.

Но сегодня мы приготовим не менее вкусный, но несколько забытый вариант — квашеные помидоры с горчицей. Они обладают пикантным вкусом, пряной ноткой и приятной кислинкой, и прекрасно смакуют как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры (твердые, например, сливка) – сколько уместится в 3-литровую банку;
  • листья хрена – 2–3 шт.;
  • зелень укропа – 1 пучок;
  • листья смородины – 3–4 шт.;
  • листья вишни – 3–4 шт.;
  • чеснок – 5–6 зубчиков;
  • соль – 100 мл;
  • сахар – 50–100 мл (в зависимости от предпочтений);
  • горчичный порошок – 1 ст. л.;
  • вода (холодная, чистая) – сколько нужно для заполнения банки.

Способ приготовления:

  1. Выложить на дно чистой 3-литровой банки или лотка, зелень укропа, листьев смородины, вишни и несколько зубчиков чеснока.
  2. Наполнить банку помидорами, чередуя с зеленью и остальным чесноком.
  3. Добавить сверху соль, сахар и горчичный порошок.
  4. Залить холодной водой хорошего качества вверх банки.
  5. Накрыть крышкой или марлей и оставить в день при комнатной температуре для запуска процесса брожения.
  6. Перенести в холодное место и ждать, пока помидоры полностью заквасятся (время зависит от температуры).
