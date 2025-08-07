Такие помидоры соберут всех за столом: рецепт квашеных овощей с горчицей

Квашенные помидоры долго не хранятся, потому что быстро съедаются

Помидоры – это один из самых любимых и популярных овощей во всем мире. Их добавляют в салаты, супы, соусы, запекают, вялят, маринуют и, конечно, квасят. Особую популярность в последнее время приобрели закусочные помидоры в зеленой заправке — с чесноком, зеленью и ароматным маслом.

Но сегодня мы приготовим не менее вкусный, но несколько забытый вариант — квашеные помидоры с горчицей. Они обладают пикантным вкусом, пряной ноткой и приятной кислинкой, и прекрасно смакуют как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

помидоры (твердые, например, сливка) – сколько уместится в 3-литровую банку;

листья хрена – 2–3 шт.;

зелень укропа – 1 пучок;

листья смородины – 3–4 шт.;

листья вишни – 3–4 шт.;

чеснок – 5–6 зубчиков;

соль – 100 мл;

сахар – 50–100 мл (в зависимости от предпочтений);

горчичный порошок – 1 ст. л.;

вода (холодная, чистая) – сколько нужно для заполнения банки.

Способ приготовления: