"Базилико" – итальянский томатный соус: натуральный рецепт с нежным вкусом и длительным хранением (видео)
-
-
Прекрасно дополнит привычные блюда и сделает их вкус более интересным и разнообразным
Помидор – это овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, супы, соусы, запеканки, а также используют для консервации. Один из самых простых и одновременно вкусных способов приготовления — салат из помидоров с медово-чесночной заливкой, где овощ раскрывается с новой, сладко-пряной стороны.
А сегодня приготовим еще одну классику – "Базилико", итальянский томатный соус с насыщенным вкусом спелых помидоров, ароматом свежего базилика и легкой кислинкой. Он станет отличным дополнением к пасте, пицце или запеченным овощам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".
Как приготовить томатный соус с базиликом
Ингредиенты:
- помидоры мясистые (например, сливка) – 2 кг;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- базилик (свежий, листья без стеблей) – 1 пучок;
- оливковое масло (рафинированное, нерафинированное или смесь) – 4 ст.
- сахар – 1 ст.
- соль – 0,5–1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Обдать помидоры крутым кипятком, снять кожицу, нарезать на несколько частей.
- Разогреть масло в кастрюле, добавить измельченный чеснок и слегка поджарить до золотистого цвета.
- Добавить нарезанные томаты, перемешать и варить на среднем огне, пока масса не уварится на 30–50%.
- Посолить, добавить сахар по вкусу, перемешать и отведать — при необходимости откорректировать.
- Добавить листья базилика, варить еще 10–15 минут.
- Сблендеровать до однородной консистенции, довести до кипения и разлить горячим в стерильные банки.