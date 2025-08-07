"Базилико" – итальянский томатный соус: натуральный рецепт с нежным вкусом и длительным хранением (видео)

Прекрасно дополнит привычные блюда и сделает их вкус более интересным и разнообразным

Помидор – это овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, супы, соусы, запеканки, а также используют для консервации. Один из самых простых и одновременно вкусных способов приготовления — салат из помидоров с медово-чесночной заливкой, где овощ раскрывается с новой, сладко-пряной стороны.

А сегодня приготовим еще одну классику – "Базилико", итальянский томатный соус с насыщенным вкусом спелых помидоров, ароматом свежего базилика и легкой кислинкой. Он станет отличным дополнением к пасте, пицце или запеченным овощам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".

Как приготовить томатный соус с базиликом

Ингредиенты:

помидоры мясистые (например, сливка) – 2 кг;

чеснок – 3–4 зубчика;

базилик (свежий, листья без стеблей) – 1 пучок;

оливковое масло (рафинированное, нерафинированное или смесь) – 4 ст.

сахар – 1 ст.

соль – 0,5–1 ч. л.;

Способ приготовления: