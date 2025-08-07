Укр

"Базилико" – итальянский томатный соус: натуральный рецепт с нежным вкусом и длительным хранением (видео)

Мария Швец
Ароматное, вкусное дополнение к любимым блюдам
Ароматное, вкусное дополнение к любимым блюдам. Фото instagram.com

Прекрасно дополнит привычные блюда и сделает их вкус более интересным и разнообразным

Помидор – это овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, супы, соусы, запеканки, а также используют для консервации. Один из самых простых и одновременно вкусных способов приготовления — салат из помидоров с медово-чесночной заливкой, где овощ раскрывается с новой, сладко-пряной стороны.

А сегодня приготовим еще одну классику – "Базилико", итальянский томатный соус с насыщенным вкусом спелых помидоров, ароматом свежего базилика и легкой кислинкой. Он станет отличным дополнением к пасте, пицце или запеченным овощам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".

Как приготовить томатный соус с базиликом

Ингредиенты:

  • помидоры мясистые (например, сливка) – 2 кг;
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • базилик (свежий, листья без стеблей) – 1 пучок;
  • оливковое масло (рафинированное, нерафинированное или смесь) – 4 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • соль – 0,5–1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Обдать помидоры крутым кипятком, снять кожицу, нарезать на несколько частей.
  2. Разогреть масло в кастрюле, добавить измельченный чеснок и слегка поджарить до золотистого цвета.
  3. Добавить нарезанные томаты, перемешать и варить на среднем огне, пока масса не уварится на 30–50%.
  4. Посолить, добавить сахар по вкусу, перемешать и отведать — при необходимости откорректировать.
  5. Добавить листья базилика, варить еще 10–15 минут.
  6. Сблендеровать до однородной консистенции, довести до кипения и разлить горячим в стерильные банки.
