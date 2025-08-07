Выйдут славными и не будут пригорать: рецепт идеальных оладий кабачков (видео)

Такое блюдо можно подать на завтрак, перекус и даже заменить им легкий ужин

Кабачок – это легкий, сочный овощ, который отлично сочетается с другими ингредиентами и легко усваивается организмом. Его запекают, фаршируют, добавляют в рагу и даже жарят на гриле. Один из интересных летних вариантов – шашлычки из кабачков, которые получаются нежными, с легким дымком и прекрасно смакуют как гарнир или самостоятельное блюдо.

Но сегодня приготовим другое — вкусные оладьи кабачка, простые и одновременно универсальные. Они подойдут и для завтрака, и как легкий ужин, и даже как перекус в дорогу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты

цуккини – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

лук – 0,5 шт.;

зелень (укроп, петрушка или микс) – по вкусу;

мука – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло – для жарки;

Способ приготовления