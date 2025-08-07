Укр

Выйдут славными и не будут пригорать: рецепт идеальных оладий кабачков (видео)

Мария Швец
Румяные, аппетитные, недорогие, для всей семьи
Такое блюдо можно подать на завтрак, перекус и даже заменить им легкий ужин

Кабачок – это легкий, сочный овощ, который отлично сочетается с другими ингредиентами и легко усваивается организмом. Его запекают, фаршируют, добавляют в рагу и даже жарят на гриле. Один из интересных летних вариантов – шашлычки из кабачков, которые получаются нежными, с легким дымком и прекрасно смакуют как гарнир или самостоятельное блюдо.

Но сегодня приготовим другое — вкусные оладьи кабачка, простые и одновременно универсальные. Они подойдут и для завтрака, и как легкий ужин, и даже как перекус в дорогу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты

  • цуккини – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 0,5 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка или микс) – по вкусу;
  • мука – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления

  1. Нарезать мелко цуккини, лук и зелень.
  2. Добавить к овощам яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешать массу.
  3. По желанию оставить натертый или нарезанный кабачок с солью на 10–15 минут, чтобы сок пустил, и слить лишнюю жидкость.
  4. Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Выкладывать смесь ложкой, формируя небольшие оладьи, и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавать горячими или теплыми, по желанию – со сметаной или соусом.
