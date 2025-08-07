Выйдут славными и не будут пригорать: рецепт идеальных оладий кабачков (видео)
-
-
Читати українською
Такое блюдо можно подать на завтрак, перекус и даже заменить им легкий ужин
Кабачок – это легкий, сочный овощ, который отлично сочетается с другими ингредиентами и легко усваивается организмом. Его запекают, фаршируют, добавляют в рагу и даже жарят на гриле. Один из интересных летних вариантов – шашлычки из кабачков, которые получаются нежными, с легким дымком и прекрасно смакуют как гарнир или самостоятельное блюдо.
Но сегодня приготовим другое — вкусные оладьи кабачка, простые и одновременно универсальные. Они подойдут и для завтрака, и как легкий ужин, и даже как перекус в дорогу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить кабачковые оладьи
Ингредиенты
- цуккини – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 0,5 шт.;
- зелень (укроп, петрушка или микс) – по вкусу;
- мука – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло – для жарки;
Способ приготовления
- Нарезать мелко цуккини, лук и зелень.
- Добавить к овощам яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешать массу.
- По желанию оставить натертый или нарезанный кабачок с солью на 10–15 минут, чтобы сок пустил, и слить лишнюю жидкость.
- Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выкладывать смесь ложкой, формируя небольшие оладьи, и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими или теплыми, по желанию – со сметаной или соусом.