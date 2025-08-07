Салат из баклажанов, перца и томатов: рецепт закуски, которая идеально подойдет на зиму

Ароматное и вкусное блюдо

Если вы ищете проверенный рецепт вкусного овощного салата на зиму, обязательно обратите внимание на этот вариант с баклажанами. Раньше мы уже делились рецептом икры из баклажанов, а теперь предлагаем приготовить из этих овощей закуску на зиму.

Этот салат из баклажанов готовится достаточно просто. А благодаря сочетанию помидоров, перца, чеснока и специй он получается ярким и очень аппетитным.

Рецептом поделилась блогерша ivanchenko_liza в TikTok.

Ингредиенты на 6 полулитровых баночек:

Баклажаны 1,5 кг

Помидоры 1 кг

Перец сладкий 0,5 кг

Лук 2 шт.

Чеснок 5 зубчиков

Масло 100 мл

Соль 0,5 ч.л. (в нарезанные баклажаны)

Соль 1 ст.л.

Сахар 2 ст.л.

Яблочный уксус 6% — 2 ст.л

Паприка 1 ч.л.

Как приготовить салат из баклажанов на зиму