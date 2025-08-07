Укр

Салат из баклажанов, перца и томатов: рецепт закуски, которая идеально подойдет на зиму

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт овощного салата на зиму
Рецепт овощного салата на зиму. Фото Скриншот YouTube

Ароматное и вкусное блюдо

Если вы ищете проверенный рецепт вкусного овощного салата на зиму, обязательно обратите внимание на этот вариант с баклажанами. Раньше мы уже делились рецептом икры из баклажанов, а теперь предлагаем приготовить из этих овощей закуску на зиму.

Этот салат из баклажанов готовится достаточно просто. А благодаря сочетанию помидоров, перца, чеснока и специй он получается ярким и очень аппетитным.

Рецептом поделилась блогерша ivanchenko_liza в TikTok.

Ингредиенты на 6 полулитровых баночек:

  • Баклажаны 1,5 кг
  • Помидоры 1 кг
  • Перец сладкий 0,5 кг
  • Лук 2 шт.
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Масло 100 мл
  • Соль 0,5 ч.л. (в нарезанные баклажаны)
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар 2 ст.л.
  • Яблочный уксус 6% — 2 ст.л
  • Паприка 1 ч.л.

Как приготовить салат из баклажанов на зиму

  1. Нарежьте баклажаны брусочками. Положите в миску, посыпьте 0,5 ч.л. соли, перемешайте и оставьте на 20–30 минут. Это поможет устранить горечь. После этого промойте баклажаны под проточной водой и отожмите.
  2. Нарежьте кусочками сладкий перец и лук.
  3. Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите блендером до состояния пюре.
  4. В большую кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло. Разогрейте на среднем огне. Добавьте нарезанный лук, баклажаны, сладкий перец, пюре из томатов. Перемешайте.
  5. Добавьте сахар, соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и тушите на среднем огне 30 минут.
  6. Добавьте к овощам уксус и тушите еще 5 минут.
  7. Разложите горячий салат в подготовленные стерилизованные банки и плотно закрутите крышками.
Теги:
#Рецепты #Баклажаны #Консервация