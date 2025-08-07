Салат из баклажанов, перца и томатов: рецепт закуски, которая идеально подойдет на зиму
Ароматное и вкусное блюдо
Если вы ищете проверенный рецепт вкусного овощного салата на зиму, обязательно обратите внимание на этот вариант с баклажанами. Раньше мы уже делились рецептом икры из баклажанов, а теперь предлагаем приготовить из этих овощей закуску на зиму.
Этот салат из баклажанов готовится достаточно просто. А благодаря сочетанию помидоров, перца, чеснока и специй он получается ярким и очень аппетитным.
Рецептом поделилась блогерша ivanchenko_liza в TikTok.
Ингредиенты на 6 полулитровых баночек:
- Баклажаны 1,5 кг
- Помидоры 1 кг
- Перец сладкий 0,5 кг
- Лук 2 шт.
- Чеснок 5 зубчиков
- Масло 100 мл
- Соль 0,5 ч.л. (в нарезанные баклажаны)
- Соль 1 ст.л.
- Сахар 2 ст.л.
- Яблочный уксус 6% — 2 ст.л
- Паприка 1 ч.л.
Как приготовить салат из баклажанов на зиму
- Нарежьте баклажаны брусочками. Положите в миску, посыпьте 0,5 ч.л. соли, перемешайте и оставьте на 20–30 минут. Это поможет устранить горечь. После этого промойте баклажаны под проточной водой и отожмите.
- Нарежьте кусочками сладкий перец и лук.
- Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите блендером до состояния пюре.
- В большую кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло. Разогрейте на среднем огне. Добавьте нарезанный лук, баклажаны, сладкий перец, пюре из томатов. Перемешайте.
- Добавьте сахар, соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и тушите на среднем огне 30 минут.
- Добавьте к овощам уксус и тушите еще 5 минут.
- Разложите горячий салат в подготовленные стерилизованные банки и плотно закрутите крышками.