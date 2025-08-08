Укр

Просто пальчики оближешь: нежные и сочные кабачковые оладьи с кукурузой и сыром

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оладьи из кабачков и моркови Новость обновлена 08 августа 2025, 20:14
Оладьи из кабачков и моркови. Фото Коллаж "Телеграф"

Очень вкусные и полезные

Кабачковые оладьи можно готовить по-разному. Этот вариант с добавлением сладкой кукурузы и яркой моркови делает оладьи не только вкусными, но и аппетитными. А запекание в духовке вместо жарки на сковороде позволяет приготовить их без лишнего жира.

Рецептом оладий поделилась кулинарная блогер nаta.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500-600 г кабачков
  • 1 небольшая морковь
  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 60 г сыра
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • соль/перец, зелень

Как приготовить оладьи из кабачков, моркови и кукурузы

  1. Кабачки или цукини натираем на терке, подсаливаем и оставляем на 5-10 минут, чтобы пустили сок, после очень хорошо отжимаем.
  2. К кабачкам добавляем натертую морковь, консервированную кукурузу, натертый сыр, зелень, специи, яйца, муку и разрыхлитель, перемешиваем.
  3. Готовое тесто порционно выкладываем на застеленный пергаментом противень. Чтобы оладьи получились более ровные, можно воспользоваться специальной формой, но это не обязательно.
  4. Выпекаем при 190 С примерно 25 минут. По желанию перед выпеканием оладьи можно сбрызнуть маслом.
Теги:
#Кабачки #Кукуруза #Рецепты #Морковь #Оладьи