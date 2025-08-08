Просто пальчики оближешь: нежные и сочные кабачковые оладьи с кукурузой и сыром

Очень вкусные и полезные

Кабачковые оладьи можно готовить по-разному. Этот вариант с добавлением сладкой кукурузы и яркой моркови делает оладьи не только вкусными, но и аппетитными. А запекание в духовке вместо жарки на сковороде позволяет приготовить их без лишнего жира.

Рецептом оладий поделилась кулинарная блогер nаta.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500-600 г кабачков

1 небольшая морковь

1/2 банки консервированной кукурузы

60 г сыра

2 яйца

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

соль/перец, зелень

Как приготовить оладьи из кабачков, моркови и кукурузы