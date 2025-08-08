Просто пальчики оближешь: нежные и сочные кабачковые оладьи с кукурузой и сыром
-
-
Читати українською
Очень вкусные и полезные
Кабачковые оладьи можно готовить по-разному. Этот вариант с добавлением сладкой кукурузы и яркой моркови делает оладьи не только вкусными, но и аппетитными. А запекание в духовке вместо жарки на сковороде позволяет приготовить их без лишнего жира.
Рецептом оладий поделилась кулинарная блогер nаta.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500-600 г кабачков
- 1 небольшая морковь
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 60 г сыра
- 2 яйца
- 100 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- соль/перец, зелень
Как приготовить оладьи из кабачков, моркови и кукурузы
- Кабачки или цукини натираем на терке, подсаливаем и оставляем на 5-10 минут, чтобы пустили сок, после очень хорошо отжимаем.
- К кабачкам добавляем натертую морковь, консервированную кукурузу, натертый сыр, зелень, специи, яйца, муку и разрыхлитель, перемешиваем.
- Готовое тесто порционно выкладываем на застеленный пергаментом противень. Чтобы оладьи получились более ровные, можно воспользоваться специальной формой, но это не обязательно.
- Выпекаем при 190 С примерно 25 минут. По желанию перед выпеканием оладьи можно сбрызнуть маслом.