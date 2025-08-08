Просто пальчики оближеш: ніжні й соковиті кабачкові оладки з кукурудзою та сиром
-
-
Надзвичайно смачні й корисні
Кабачкові оладки можна готувати по-різному. Цей варіант з додаванням солодкої кукурудзи та яскравої моркви робить оладки не тільки смачними, а й апетитними. А запікання в духовці замість смаження на сковороді дозволяє приготувати їх без зайвого жиру.
Рецептом оладків поділилась кулінарна блогерка nata.cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- 500-600 г кабачків
- 1 невелика морква
- 1/2 банки консервованої кукурудзи
- 60 г сиру
- 2 яйця
- 100 г борошна
- 1 ч.л. розпушувача
- сіль/перець, зелень
Як приготувати оладки з кабачків, моркви та кукурудзи
- Кабачки або цукіні натираємо на тертці, підсолюємо та залишаємо на 5-10 хвилин, щоб пустили сік, після дуже добре віджимаємо.
- До кабачків додаємо натерту моркву, консервовану кукурудзу, натертий сир, зелень, спеції, яйця, борошно і розпушувач, перемішуємо.
- Готове тісто порційно викладаємо на деко застелене пергаментом. Щоб оладки вийшли рівніші, можна скористатися спеціальною формою, але це не обов’язково.
- Випікаємо при 190°С приблизно 25 хвилин. За бажанням перед випіканням оладки можна трохи збризнути олією.