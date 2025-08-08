Просто пальчики оближеш: ніжні й соковиті кабачкові оладки з кукурудзою та сиром

Надзвичайно смачні й корисні

Кабачкові оладки можна готувати по-різному. Цей варіант з додаванням солодкої кукурудзи та яскравої моркви робить оладки не тільки смачними, а й апетитними. А запікання в духовці замість смаження на сковороді дозволяє приготувати їх без зайвого жиру.

Рецептом оладків поділилась кулінарна блогерка nata.cooking в Instagram.

Інгредієнти:

500-600 г кабачків

1 невелика морква

1/2 банки консервованої кукурудзи

60 г сиру

2 яйця

100 г борошна

1 ч.л. розпушувача

сіль/перець, зелень

Як приготувати оладки з кабачків, моркви та кукурудзи