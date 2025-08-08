Рус

Просто пальчики оближеш: ніжні й соковиті кабачкові оладки з кукурудзою та сиром

Наталя Граковська
Оладки з кабачків і моркви
Оладки з кабачків і моркви.

Надзвичайно смачні й корисні

Кабачкові оладки можна готувати по-різному. Цей варіант з додаванням солодкої кукурудзи та яскравої моркви робить оладки не тільки смачними, а й апетитними. А запікання в духовці замість смаження на сковороді дозволяє приготувати їх без зайвого жиру.

Рецептом оладків поділилась кулінарна блогерка nata.cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • 500-600 г кабачків
  • 1 невелика морква
  • 1/2 банки консервованої кукурудзи
  • 60 г сиру
  • 2 яйця
  • 100 г борошна
  • 1 ч.л. розпушувача
  • сіль/перець, зелень

Як приготувати оладки з кабачків, моркви та кукурудзи

  1. Кабачки або цукіні натираємо на тертці, підсолюємо та залишаємо на 5-10 хвилин, щоб пустили сік, після дуже добре віджимаємо.
  2. До кабачків додаємо натерту моркву, консервовану кукурудзу, натертий сир, зелень, спеції, яйця, борошно і розпушувач, перемішуємо.
  3. Готове тісто порційно викладаємо на деко застелене пергаментом. Щоб оладки вийшли рівніші, можна скористатися спеціальною формою, але це не обов’язково.
  4. Випікаємо при 190°С приблизно 25 хвилин. За бажанням перед випіканням оладки можна трохи збризнути олією.
