Укр

Идеальная пара к мясу: приготовьте этот необычный кетчуп на зиму

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соус из кабачков
Соус из кабачков. Фото Скриншот YouTube

Соус из кабачков можно также добавлять в борщ.

Сезон кабачков еще не закончился. Если вы уже пробовали приготовить из них вкусные оладьи, приготовьте еще и кетчуп на зиму. Из кабачков выходит густой соус с ярким вкусом, который прекрасно подходит к мясу, шашлыку или колбаскам. А еще его можно использовать для приготовления борща.

Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Ингредиенты на 3 литра соуса:

  • кабачки — 2 кг
  • лук — 700 г
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар — 200 г
  • уксус (9%) — 120 г
  • томатная паста — 500 г
  • перец черный – 0,5 ч.л.
  • перец красный – 0,5 ч.л.
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • гранулированный чеснок – 1 ст.л.
  • паприка – 1 ст.л.

Как приготовить кетчуп из кабачков

  1. Нарежьте кабачки кусочками, можно вместе с кожурой и зернышками, а лук — полукольцами или четвертинками.
  2. Соедините нарезанные кабачки и лук в одной емкости. Добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 15–30 минут при комнатной температуре, чтобы кабачки пустили сок.
  3. Поставьте смесь на средний огонь. Доведите до кипения и, периодически помешивая, варите 30 минут. Снимите с огня. Перебейте всю массу погружным блендером до однородности.
  4. Добавьте томатную пасту, специи, сахар и уксус. Тщательно перемешайте до однородности. Верните массу на плиту и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая. Когда начнет кипеть, накройте кастрюлю крышкой во избежание разбрызгивания. Через 15 минут снимите с огня.
  5. Разложите горячий кетчуп в сухие стерильные банки. Закатайте или закрутите крышки.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Соус #Кетчуп