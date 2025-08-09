Идеальная пара к мясу: приготовьте этот необычный кетчуп на зиму
Соус из кабачков можно также добавлять в борщ.
Сезон кабачков еще не закончился. Если вы уже пробовали приготовить из них вкусные оладьи, приготовьте еще и кетчуп на зиму. Из кабачков выходит густой соус с ярким вкусом, который прекрасно подходит к мясу, шашлыку или колбаскам. А еще его можно использовать для приготовления борща.
Ингредиенты на 3 литра соуса:
- кабачки — 2 кг
- лук — 700 г
- соль – 2 ст.л.
- сахар — 200 г
- уксус (9%) — 120 г
- томатная паста — 500 г
- перец черный – 0,5 ч.л.
- перец красный – 0,5 ч.л.
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ст.л.
- паприка – 1 ст.л.
Как приготовить кетчуп из кабачков
- Нарежьте кабачки кусочками, можно вместе с кожурой и зернышками, а лук — полукольцами или четвертинками.
- Соедините нарезанные кабачки и лук в одной емкости. Добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 15–30 минут при комнатной температуре, чтобы кабачки пустили сок.
- Поставьте смесь на средний огонь. Доведите до кипения и, периодически помешивая, варите 30 минут. Снимите с огня. Перебейте всю массу погружным блендером до однородности.
- Добавьте томатную пасту, специи, сахар и уксус. Тщательно перемешайте до однородности. Верните массу на плиту и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая. Когда начнет кипеть, накройте кастрюлю крышкой во избежание разбрызгивания. Через 15 минут снимите с огня.
- Разложите горячий кетчуп в сухие стерильные банки. Закатайте или закрутите крышки.