Ідеальна пара до м'яса: приготуйте цей незвичайний кетчуп на зиму

Соус з кабачків можна також додавати до борщу

Сезон кабачків ще не закінчився. Якщо ви вже спробували приготувати з них смачні оладки, приготуйте ще й кетчуп на зиму. З кабачків виходить густий соус із яскравим смаком, який чудово підходить до м’яса, шашлику чи ковбасок. А ще його можна використовувати для приготування борщу.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти на 3 літри соусу:

кабачки — 2 кг

цибуля — 700 г

сіль — 2 ст.л.

цукор — 200 г

оцет (9%) — 120 г

томатна паста — 500 г

перець чорний — 0,5 ч.л.

перець червоний — 0,5 ч.л.

мускатний горіх — 0,5 ч.л.

гранульований часник — 1 ст.л.

паприка — 1 ст.л.

Як приготувати кетчуп з кабачків