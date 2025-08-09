Рус

Ідеальна пара до м'яса: приготуйте цей незвичайний кетчуп на зиму

Наталя Граковська
Соус з кабачків
Соус з кабачків можна також додавати до борщу

Сезон кабачків ще не закінчився. Якщо ви вже спробували приготувати з них смачні оладки, приготуйте ще й кетчуп на зиму. З кабачків виходить густий соус із яскравим смаком, який чудово підходить до м’яса, шашлику чи ковбасок. А ще його можна використовувати для приготування борщу.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти на 3 літри соусу:

  • кабачки — 2 кг
  • цибуля — 700 г
  • сіль — 2 ст.л.
  • цукор — 200 г
  • оцет (9%) — 120 г
  • томатна паста — 500 г
  • перець чорний — 0,5 ч.л.
  • перець червоний — 0,5 ч.л.
  • мускатний горіх — 0,5 ч.л.
  • гранульований часник — 1 ст.л.
  • паприка — 1 ст.л.

Як приготувати кетчуп з кабачків

  1. Наріжте кабачки шматочками, можна разом зі шкіркою та зернятками, а цибулю — півкільцями або четвертинками.
  2. З'єднайте нарізані кабачки та цибулю в одній ємності. Додайте сіль і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 15–30 хвилин при кімнатній температурі, щоб кабачки пустили сік.
  3. Поставте суміш на середній вогонь. Доведіть до кипіння і, періодично помішуючи, варіть 30 хвилин. Зніміть з вогню. Перебийте всю масу занурювальним блендером до однорідної консистенції.
  4. Додайте томатну пасту, спеції, цукор і оцет. Ретельно перемішайте до однорідності. Поверніть масу на плиту і варіть на повільному вогні 15 хвилин, періодично помішуючи. Коли почне кипіти, накрийте каструлю кришкою, щоб уникнути розбризкування. Через 15 хвилин зніміть з вогню.
  5. Розкладіть гарячий кетчуп у сухі стерильні банки. Закатайте або закрутіть кришки.
