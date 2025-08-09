Ідеальна пара до м'яса: приготуйте цей незвичайний кетчуп на зиму
-
-
Соус з кабачків можна також додавати до борщу
Сезон кабачків ще не закінчився. Якщо ви вже спробували приготувати з них смачні оладки, приготуйте ще й кетчуп на зиму. З кабачків виходить густий соус із яскравим смаком, який чудово підходить до м’яса, шашлику чи ковбасок. А ще його можна використовувати для приготування борщу.
Рецептом поділились на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Інгредієнти на 3 літри соусу:
- кабачки — 2 кг
- цибуля — 700 г
- сіль — 2 ст.л.
- цукор — 200 г
- оцет (9%) — 120 г
- томатна паста — 500 г
- перець чорний — 0,5 ч.л.
- перець червоний — 0,5 ч.л.
- мускатний горіх — 0,5 ч.л.
- гранульований часник — 1 ст.л.
- паприка — 1 ст.л.
Як приготувати кетчуп з кабачків
- Наріжте кабачки шматочками, можна разом зі шкіркою та зернятками, а цибулю — півкільцями або четвертинками.
- З'єднайте нарізані кабачки та цибулю в одній ємності. Додайте сіль і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 15–30 хвилин при кімнатній температурі, щоб кабачки пустили сік.
- Поставте суміш на середній вогонь. Доведіть до кипіння і, періодично помішуючи, варіть 30 хвилин. Зніміть з вогню. Перебийте всю масу занурювальним блендером до однорідної консистенції.
- Додайте томатну пасту, спеції, цукор і оцет. Ретельно перемішайте до однорідності. Поверніть масу на плиту і варіть на повільному вогні 15 хвилин, періодично помішуючи. Коли почне кипіти, накрийте каструлю кришкою, щоб уникнути розбризкування. Через 15 хвилин зніміть з вогню.
- Розкладіть гарячий кетчуп у сухі стерильні банки. Закатайте або закрутіть кришки.