Минимум продуктов — максимум нежности: яблочное облако из белков и крахмала (видео)
Можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу
Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашей кухне. Сочное, хрустящее, с приятной кислинкой или сладкое, оно идеально подходит для выпечки, десертов, салатов, компотов и даже мясных блюд. Особенно популярен яблочный пирог на кефире – быстрый, нежный, с насыщенным ароматом корицы и домашнего уюта. Но сегодня хочется поделиться совсем другим рецептом – воздушным, легким и неожиданно простым.
Это "яблочное облако" — десерт из трех ингредиентов, не требующий теста, никаких сложных техник или долгого приготовления. Только белки, крахмал и яблоко — настоящая магия в духовке. Идеальный вариант для легкого перекуса, детского десерта или просто когда хочется чего-нибудь вкусного, но без лишнего. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "roksolana.harasymiv".
Как приготовить яблочный пирог "Яблочное облако"
Ингредиенты:
- яблоко – ½ шт.;
- белки – 2 шт.;
- кукурузный крахмал – ½ ч. л.;
Способ приготовления:
- Очистить яблоко от кожуры и порезать кубиками.
- Взбить белки до легкой пены.
- Постепенно добавить крахмал, продолжая взбивать до стойкой пены.
- Аккуратно ввести яблоки в белковую массу, перемешать лопаткой.
- Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
- Выпекать при 180 С в течение 13–15 минут до легкой золотистости.