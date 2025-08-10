Минимум продуктов — максимум нежности: яблочное облако из белков и крахмала (видео)

Можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу

Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашей кухне. Сочное, хрустящее, с приятной кислинкой или сладкое, оно идеально подходит для выпечки, десертов, салатов, компотов и даже мясных блюд. Особенно популярен яблочный пирог на кефире – быстрый, нежный, с насыщенным ароматом корицы и домашнего уюта. Но сегодня хочется поделиться совсем другим рецептом – воздушным, легким и неожиданно простым.

Это "яблочное облако" — десерт из трех ингредиентов, не требующий теста, никаких сложных техник или долгого приготовления. Только белки, крахмал и яблоко — настоящая магия в духовке. Идеальный вариант для легкого перекуса, детского десерта или просто когда хочется чего-нибудь вкусного, но без лишнего. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "roksolana.harasymiv".

Как приготовить яблочный пирог "Яблочное облако"

Ингредиенты:

яблоко – ½ шт.;

белки – 2 шт.;

кукурузный крахмал – ½ ч. л.;

Способ приготовления: