Минимум продуктов — максимум нежности: яблочное облако из белков и крахмала (видео)

Мария Швец
Нежный, легкий, душистый, очень вкусный. Фото instagram.com

Можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу

Яблоко – один из самых любимых фруктов в нашей кухне. Сочное, хрустящее, с приятной кислинкой или сладкое, оно идеально подходит для выпечки, десертов, салатов, компотов и даже мясных блюд. Особенно популярен яблочный пирог на кефире – быстрый, нежный, с насыщенным ароматом корицы и домашнего уюта. Но сегодня хочется поделиться совсем другим рецептом – воздушным, легким и неожиданно простым.

Это "яблочное облако" — десерт из трех ингредиентов, не требующий теста, никаких сложных техник или долгого приготовления. Только белки, крахмал и яблоко — настоящая магия в духовке. Идеальный вариант для легкого перекуса, детского десерта или просто когда хочется чего-нибудь вкусного, но без лишнего. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "roksolana.harasymiv".

Как приготовить яблочный пирог "Яблочное облако"

Ингредиенты:

  • яблоко – ½ шт.;
  • белки – 2 шт.;
  • кукурузный крахмал – ½ ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоко от кожуры и порезать кубиками.
  2. Взбить белки до легкой пены.
  3. Постепенно добавить крахмал, продолжая взбивать до стойкой пены.
  4. Аккуратно ввести яблоки в белковую массу, перемешать лопаткой.
  5. Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
  6. Выпекать при 180 С в течение 13–15 минут до легкой золотистости.
