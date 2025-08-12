Яблучний пиріг "Невидимка": ніжність і аромат в кожному шматочку (відео)
-
-
Читать на русском
Смачний яблучний пиріг
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі. Його додають у пироги, варення, компоти, сушать на зиму, а також готують свіжі вітамінні страви — наприклад, салат із яблуками, гранатом та горіхами, що чудово смакує в будь-яку пору року.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — "невидимий" яблучний пиріг. У ньому майже немає тіста — лише тонкі скибочки яблук, ніжно поєднані кремовою основою. Випічка настільки легка та повітряна, що ніби зникає в роті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".
Як приготувати "невидимий" яблучний пиріг
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 135 г;
- пшеничне борошно – 125 г;
- розтоплене масло – 30 г;
- молоко (кімнатної температури) – 120 мл;
- розпушувач – 1 ч. ложка;
- мелена кориця – 1/2 ч. ложки;
- мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;
- мелений імбир – 1/4 ч. ложки;
- гвоздика мелена – дрібка;
- сіль – 1/4 ч. ложки;
- ванільний екстракт – 1 ч. ложка.
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука дуже тонкими скибочками.
- Змішати борошно з розпушувачем, спеціями та сіллю.
- Збити яйця з цукром до світлої пухкої маси.
- Додати до яєць половину сухих інгредієнтів, перемішати.
- Влити молоко з розтопленим маслом і ваніллю, додати решту сухої суміші та перемішати.
- Вмішати яблука в тісто, викласти у форму та випікати при 190°C приблизно 60 хвилин до готовності.