Яблучний пиріг "Невидимка": ніжність і аромат в кожному шматочку (відео)

Смачний яблучний пиріг

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі. Його додають у пироги, варення, компоти, сушать на зиму, а також готують свіжі вітамінні страви — наприклад, салат із яблуками, гранатом та горіхами, що чудово смакує в будь-яку пору року.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — "невидимий" яблучний пиріг. У ньому майже немає тіста — лише тонкі скибочки яблук, ніжно поєднані кремовою основою. Випічка настільки легка та повітряна, що ніби зникає в роті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".

Як приготувати "невидимий" яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

яйця – 3 шт.;

цукор – 135 г;

пшеничне борошно – 125 г;

розтоплене масло – 30 г;

молоко (кімнатної температури) – 120 мл;

розпушувач – 1 ч. ложка;

мелена кориця – 1/2 ч. ложки;

мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;

мелений імбир – 1/4 ч. ложки;

гвоздика мелена – дрібка;

сіль – 1/4 ч. ложки;

ванільний екстракт – 1 ч. ложка.

Спосіб приготування: