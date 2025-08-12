Рус

Яблучний пиріг "Невидимка": ніжність і аромат в кожному шматочку (відео)

Марія Швець
Пишний, повітряний, ароматний, із простих продуктів
Пишний, повітряний, ароматний, із простих продуктів. Фото instagram.com

Смачний яблучний пиріг

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі. Його додають у пироги, варення, компоти, сушать на зиму, а також готують свіжі вітамінні страви — наприклад, салат із яблуками, гранатом та горіхами, що чудово смакує в будь-яку пору року.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — "невидимий" яблучний пиріг. У ньому майже немає тіста — лише тонкі скибочки яблук, ніжно поєднані кремовою основою. Випічка настільки легка та повітряна, що ніби зникає в роті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".

Як приготувати "невидимий" яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 135 г;
  • пшеничне борошно – 125 г;
  • розтоплене масло – 30 г;
  • молоко (кімнатної температури) – 120 мл;
  • розпушувач – 1 ч. ложка;
  • мелена кориця – 1/2 ч. ложки;
  • мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;
  • мелений імбир – 1/4 ч. ложки;
  • гвоздика мелена – дрібка;
  • сіль – 1/4 ч. ложки;
  • ванільний екстракт – 1 ч. ложка.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука дуже тонкими скибочками.
  2. Змішати борошно з розпушувачем, спеціями та сіллю.
  3. Збити яйця з цукром до світлої пухкої маси.
  4. Додати до яєць половину сухих інгредієнтів, перемішати.
  5. Влити молоко з розтопленим маслом і ваніллю, додати решту сухої суміші та перемішати.
  6. Вмішати яблука в тісто, викласти у форму та випікати при 190°C приблизно 60 хвилин до готовності.
