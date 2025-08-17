Укр

Легче не бывает: яблочный пирог без теста, который покорит из первого кусочка (видео)

Мария Швец
Пирог можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу. Фото instagram.com

Его легкая текстура покорит всех

Яблоко – один из самых любимых фруктов, который с детства знаком каждому. Оно прекрасно подходит свежим, добавляется к салатам, мясным блюдам, а особенно – к выпечке. Из яблок готовят штрудель, тертые пироги, карамелизированные десерты, а среди простых и быстрых вариантов особого внимания заслуживает шарлотка без яиц – легкая, нежная и универсальная.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — насыпной яблочный пирог без теста. В этой рецептуре нет необходимости в замешивании или раскатывании теста, а результат получается удивительно вкусным: сочная яблочная начинка, хрустящая корочка и никакой лишней суеты. Идеально, когда хочется домашней выпечки с минимумом усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить яблочный пирог без теста

Ингредиенты:

  • мука – 130 г;
  • манка – 160 г;
  • сахар – 210 г;
  • масло сливочное – 150 г;
  • яблоки – 7–8 шт.;
  • соль – 1/4 ч. л;
  • ванильный сахар – 1 ч. л;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешать все сухие ингредиенты в отдельной миске.
  2. Очистить яблоки от кожуры и натереть на большой терке.
  3. Застлать разъемную форму пергаментом.
  4. Выкладывать слоями: сухая смесь – яблоки – сухая смесь – яблоки, завершить сухим слоем.
  5. Натереть холодное сливочное масло сверху на последний слой.
  6. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60 минут.
