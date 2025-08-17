Легче не бывает: яблочный пирог без теста, который покорит из первого кусочка (видео)

Его легкая текстура покорит всех

Яблоко – один из самых любимых фруктов, который с детства знаком каждому. Оно прекрасно подходит свежим, добавляется к салатам, мясным блюдам, а особенно – к выпечке. Из яблок готовят штрудель, тертые пироги, карамелизированные десерты, а среди простых и быстрых вариантов особого внимания заслуживает шарлотка без яиц – легкая, нежная и универсальная.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — насыпной яблочный пирог без теста. В этой рецептуре нет необходимости в замешивании или раскатывании теста, а результат получается удивительно вкусным: сочная яблочная начинка, хрустящая корочка и никакой лишней суеты. Идеально, когда хочется домашней выпечки с минимумом усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить яблочный пирог без теста

Ингредиенты:

мука – 130 г;

манка – 160 г;

сахар – 210 г;

масло сливочное – 150 г;

яблоки – 7–8 шт.;

соль – 1/4 ч. л;

ванильный сахар – 1 ч. л;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления: