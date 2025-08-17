Легше не буває: яблучний пиріг без тіста, який підкорить з першого шматочка (відео)
Його легка текстура підкорить усіх
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який з дитинства знайомий кожному. Воно чудово смакує свіжим, додається до салатів, м’ясних страв, а особливо – до випічки. З яблук готують штрудель, терті пироги, карамелізовані десерти, а серед простих і швидких варіантів особливої уваги заслуговує шарлотка без яєць — легка, ніжна та універсальна.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — насипний яблучний пиріг без тіста. У цій рецептурі немає потреби у замішуванні чи розкатуванні тіста, а результат виходить напрочуд смачним: соковита яблучна начинка, хрустка скоринка та жодної зайвої метушні. Ідеально, коли хочеться домашньої випічки з мінімумом зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати насипний яблучний пиріг без тіста
Інгредієнти:
- борошно – 130 г;
- манка – 160 г;
- цукор – 210 г;
- масло вершкове – 150 г;
- яблука – 7–8 шт.;
- сіль – 1/4 ч. л;
- ванільний цукор – 1 ч. л;
- розпушувач – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішати всі сухі інгредієнти в окремій мисці.
- Очистити яблука від шкірки та натерти їх на великій тертці.
- Застелити роз’ємну форму пергаментом.
- Викладати шарами: суха суміш – яблука – суха суміш – яблука, завершити сухим шаром.
- Натерти холодне вершкове масло зверху на останній шар.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60 хвилин.