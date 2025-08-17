Рус

Легше не буває: яблучний пиріг без тіста, який підкорить з першого шматочка (відео)

Марія Швець
Пиріг можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу
Пиріг можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу. Фото instagram.com

Його легка текстура підкорить усіх

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який з дитинства знайомий кожному. Воно чудово смакує свіжим, додається до салатів, м’ясних страв, а особливо – до випічки. З яблук готують штрудель, терті пироги, карамелізовані десерти, а серед простих і швидких варіантів особливої уваги заслуговує шарлотка без яєць — легка, ніжна та універсальна.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — насипний яблучний пиріг без тіста. У цій рецептурі немає потреби у замішуванні чи розкатуванні тіста, а результат виходить напрочуд смачним: соковита яблучна начинка, хрустка скоринка та жодної зайвої метушні. Ідеально, коли хочеться домашньої випічки з мінімумом зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати насипний яблучний пиріг без тіста

Інгредієнти:

  • борошно – 130 г;
  • манка – 160 г;
  • цукор – 210 г;
  • масло вершкове – 150 г;
  • яблука – 7–8 шт.;
  • сіль – 1/4 ч. л;
  • ванільний цукор – 1 ч. л;
  • розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти в окремій мисці.
  2. Очистити яблука від шкірки та натерти їх на великій тертці.
  3. Застелити роз’ємну форму пергаментом.
  4. Викладати шарами: суха суміш – яблука – суха суміш – яблука, завершити сухим шаром.
  5. Натерти холодне вершкове масло зверху на останній шар.
  6. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60 хвилин.
