Легше не буває: яблучний пиріг без тіста, який підкорить з першого шматочка (відео)

Його легка текстура підкорить усіх

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який з дитинства знайомий кожному. Воно чудово смакує свіжим, додається до салатів, м’ясних страв, а особливо – до випічки. З яблук готують штрудель, терті пироги, карамелізовані десерти, а серед простих і швидких варіантів особливої уваги заслуговує шарлотка без яєць — легка, ніжна та універсальна.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — насипний яблучний пиріг без тіста. У цій рецептурі немає потреби у замішуванні чи розкатуванні тіста, а результат виходить напрочуд смачним: соковита яблучна начинка, хрустка скоринка та жодної зайвої метушні. Ідеально, коли хочеться домашньої випічки з мінімумом зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати насипний яблучний пиріг без тіста

Інгредієнти:

борошно – 130 г;

манка – 160 г;

цукор – 210 г;

масло вершкове – 150 г;

яблука – 7–8 шт.;

сіль – 1/4 ч. л;

ванільний цукор – 1 ч. л;

розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування: