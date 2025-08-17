Эти вяленые помидоры исчезнут еще до зимы: рецепт по-итальянски с секретиком (видео)
Покоряет с первого кусочка
Помидоры – сочные, яркие, универсальные. Из них готовят соусы, супы, закуски, консервируют со свеклой, перцем или даже в медово-горчичном маринаде.
Но сегодня мы предлагаем особую закуску — таящие во рту вяленые томаты по-итальянски. Это тот случай, когда кусочек хлеба с томатом и ароматным маслом превращается в гастрономическое удовольствие. Хранить их трудно – слишком уж вкусно! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korusni_korusnosti".
Как приготовить вяленые помидоры
Ингредиенты:
- томаты мясистые – 3 кг;
- морская соль – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- итальянские травы – 2 ч. л.;
- винный уксус – 125 мл;
- сухой базилик – 1 ч. л.;
- чеснок – 4–5 зубчиков;
- лавровый лист – 2–3 шт.;
- оливковое масло – для заливки.
Способ приготовления:
- Нарезать помидоры на 2–4 части в зависимости от размера, удалить семена.
- Выложить на противень, посыпать солью, сахаром, травами, добавить базилик.
- Сушить в духовке 8–10 часов при температуре 40–70 °C с открытой дверцей.
- Простерилизовать банки, приготовить чеснок и лавровый лист.
- Выложить томаты в банки слоями, добавляя чеснок и лавр, залить уксусом и растительным маслом.
- Встряхнуть банку, чтобы масло покрыло содержимое, и поставить в холодильник.