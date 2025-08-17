Эти вяленые помидоры исчезнут еще до зимы: рецепт по-итальянски с секретиком (видео)

Покоряет с первого кусочка

Помидоры – сочные, яркие, универсальные. Из них готовят соусы, супы, закуски, консервируют со свеклой, перцем или даже в медово-горчичном маринаде.

Но сегодня мы предлагаем особую закуску — таящие во рту вяленые томаты по-итальянски. Это тот случай, когда кусочек хлеба с томатом и ароматным маслом превращается в гастрономическое удовольствие. Хранить их трудно – слишком уж вкусно! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korusni_korusnosti".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

томаты мясистые – 3 кг;

морская соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

итальянские травы – 2 ч. л.;

винный уксус – 125 мл;

сухой базилик – 1 ч. л.;

чеснок – 4–5 зубчиков;

лавровый лист – 2–3 шт.;

оливковое масло – для заливки.

Способ приготовления: