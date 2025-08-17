Укр

Эти вяленые помидоры исчезнут еще до зимы: рецепт по-итальянски с секретиком (видео)

Прекрасная, пикантная закуска. Фото instagram.com

Покоряет с первого кусочка

Помидоры – сочные, яркие, универсальные. Из них готовят соусы, супы, закуски, консервируют со свеклой, перцем или даже в медово-горчичном маринаде.

Но сегодня мы предлагаем особую закуску — таящие во рту вяленые томаты по-итальянски. Это тот случай, когда кусочек хлеба с томатом и ароматным маслом превращается в гастрономическое удовольствие. Хранить их трудно – слишком уж вкусно! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korusni_korusnosti".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

  • томаты мясистые – 3 кг;
  • морская соль – по вкусу;
  • сахар – по вкусу;
  • итальянские травы – 2 ч. л.;
  • винный уксус – 125 мл;
  • сухой базилик – 1 ч. л.;
  • чеснок – 4–5 зубчиков;
  • лавровый лист – 2–3 шт.;
  • оливковое масло – для заливки.

Способ приготовления:

  1. Нарезать помидоры на 2–4 части в зависимости от размера, удалить семена.
  2. Выложить на противень, посыпать солью, сахаром, травами, добавить базилик.
  3. Сушить в духовке 8–10 часов при температуре 40–70 °C с открытой дверцей.
  4. Простерилизовать банки, приготовить чеснок и лавровый лист.
  5. Выложить томаты в банки слоями, добавляя чеснок и лавр, залить уксусом и растительным маслом.
  6. Встряхнуть банку, чтобы масло покрыло содержимое, и поставить в холодильник.
