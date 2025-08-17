Рус

Ці в’ялені помідори зникнуть ще до зими: рецепт по-італійськи з секретиком (відео)

Марія Швець
Чудова, пікантна закуска
Чудова, пікантна закуска. Фото instagram.com

Підкорює з першого шматочка

Помідори — соковиті, яскраві, універсальні. З них готують соуси, супи, закуски, консервують із буряками, перцем чи навіть у медово-гірчичному маринаді.

Але сьогодні ми пропонуємо особливу закуску — в’ялені томати по-італійськи, що тануть у роті. Це той випадок, коли шматочок хліба з томатом та ароматною олією перетворюється на гастрономічне задоволення. Зберігати їх важко — надто вже смачно! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korusni_korusnosti".

Як приготувати в'ялені помідори

Інгредієнти:

  • томати м’ясисті – 3 кг;
  • морська сіль – за смаком;
  • цукор – за смаком;
  • італійські трави – 2 ч. л.;
  • винний оцет – 125 мл;
  • сухий базилік – 1 ч. л.;
  • часник – 4–5 зубчиків;
  • лавровий лист – 2–3 шт.;
  • оливкова олія – для заливки.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати томати на 2–4 частини залежно від розміру, видалити насіння.
  2. Викласти на деко, посипати сіллю, цукром, травами, додати базилік.
  3. Сушити в духовці 8–10 годин при температурі 40–70 °C із привідкритими дверцятами.
  4. Простерилізувати банки, підготувати часник і лавровий лист.
  5. Викласти томати в банки шарами, додаючи часник і лавр, залити оцтом і олією.
  6. Струсити банку, щоб олія покрила вміст, і поставити в холодильник.
