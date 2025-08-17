Ці в’ялені помідори зникнуть ще до зими: рецепт по-італійськи з секретиком (відео)
Підкорює з першого шматочка
Помідори — соковиті, яскраві, універсальні. З них готують соуси, супи, закуски, консервують із буряками, перцем чи навіть у медово-гірчичному маринаді.
Але сьогодні ми пропонуємо особливу закуску — в’ялені томати по-італійськи, що тануть у роті. Це той випадок, коли шматочок хліба з томатом та ароматною олією перетворюється на гастрономічне задоволення. Зберігати їх важко — надто вже смачно! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korusni_korusnosti".
Як приготувати в'ялені помідори
Інгредієнти:
- томати м’ясисті – 3 кг;
- морська сіль – за смаком;
- цукор – за смаком;
- італійські трави – 2 ч. л.;
- винний оцет – 125 мл;
- сухий базилік – 1 ч. л.;
- часник – 4–5 зубчиків;
- лавровий лист – 2–3 шт.;
- оливкова олія – для заливки.
Спосіб приготування:
- Нарізати томати на 2–4 частини залежно від розміру, видалити насіння.
- Викласти на деко, посипати сіллю, цукром, травами, додати базилік.
- Сушити в духовці 8–10 годин при температурі 40–70 °C із привідкритими дверцятами.
- Простерилізувати банки, підготувати часник і лавровий лист.
- Викласти томати в банки шарами, додаючи часник і лавр, залити оцтом і олією.
- Струсити банку, щоб олія покрила вміст, і поставити в холодильник.