Лето в пакетике: быстрый способ заморозить помидоры без потери вкуса (видео)

Можно использовать в пике или салатах

Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их тушат, добавляют в салаты, запекают, консервируют с чесноком или даже "под снегом" — с хреном и белоснежным чесночным соусом.

Но сегодня мы предлагаем максимально простой и удобный способ сохранить вкус лета – замороженные помидоры, которые идеально подойдут для запеканок, рагу, соусов или мяса по-французски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как вкусно заморозить помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг;

пищевая пленка или пакеты – по необходимости.

Способ приготовления: