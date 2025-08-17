Укр

Лето в пакетике: быстрый способ заморозить помидоры без потери вкуса (видео)

Мария Швец
Замораживание помидоров – отличный способ сохранить их на зиму.

Можно использовать в пике или салатах

Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их тушат, добавляют в салаты, запекают, консервируют с чесноком или даже "под снегом" — с хреном и белоснежным чесночным соусом.

Но сегодня мы предлагаем максимально простой и удобный способ сохранить вкус лета – замороженные помидоры, которые идеально подойдут для запеканок, рагу, соусов или мяса по-французски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как вкусно заморозить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг;
  • пищевая пленка или пакеты – по необходимости.

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и обсушить полотенцем.
  2. Нарезать ломтиками или кружочками в зависимости от дальнейшего использования.
  3. Расстелить пищевую пленку или пакет, выложить томаты в один слой.
  4. Завернуть плотно, чтобы образовался компактный рулон или "книга".
  5. Положить в морозильную камеру на несколько часов до полной заморозки.
  6. Переложить в зип-пакеты или контейнеры для хранения.
