Лето в пакетике: быстрый способ заморозить помидоры без потери вкуса (видео)
-
-
Можно использовать в пике или салатах
Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их тушат, добавляют в салаты, запекают, консервируют с чесноком или даже "под снегом" — с хреном и белоснежным чесночным соусом.
Но сегодня мы предлагаем максимально простой и удобный способ сохранить вкус лета – замороженные помидоры, которые идеально подойдут для запеканок, рагу, соусов или мяса по-французски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".
Как вкусно заморозить помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг;
- пищевая пленка или пакеты – по необходимости.
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры и обсушить полотенцем.
- Нарезать ломтиками или кружочками в зависимости от дальнейшего использования.
- Расстелить пищевую пленку или пакет, выложить томаты в один слой.
- Завернуть плотно, чтобы образовался компактный рулон или "книга".
- Положить в морозильную камеру на несколько часов до полной заморозки.
- Переложить в зип-пакеты или контейнеры для хранения.